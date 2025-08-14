Выплаты от УВКБ ООН — где и как зарегистрироваться на выплаты в августе

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 15 августа 2025 года пройти регистрацию на получение финансовой помощи от представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) можно будет в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Речь идет о выплате, рассчитанной на трехмесячный период.

Об этом говорится в информации, распространенной пресс-службой организации в Telegram.

Кто сможет получить финпомощь от УВКБ ООН

Согласно обнародованным условиям программы УВКБ ООН, подать заявку на помощь смогут люди, у которых есть один из двух юридических статусов:

Внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) со сроком перемещения не более полугода в пределах Украины (при наличии официальной справки), и которое не было включено в программу финпомощи УВКБ ранее, а также не получало выплаты от других фондов три предыдущих месяца; Беженец, вернувшийся из-за границы в Украину после вынужденного выезда в другую страну в связи с военными действиями (есть документ-подтверждение), и не получал выплаты от УВКБ или других фондов как лицо, вернувшееся в Украину после вынужденного перемещения, за последние три месяца.

Также нужно, чтобы доход домохозяйства-претендента не превышал сумму в 5,4 тыс. грн в расчете на каждого члена семьи, и, чтобы был хотя бы один из следующих уязвимых критериев:

в семье есть только один из родителей (отец, мать, опекун) с одним или несколькими несовершеннолетними детьми, или лицами пожилого возраста (от 55 лет и выше);

в семье, которую возглавляет один или несколько одиноких граждан пожилого возраста (от 55 лет), есть один или несколько детей, которым нет 18 лет;

в семье есть один или несколько человек с особыми потребностями (инвалидность, хронические болезни с соответствующим документальным подтверждением).

Где и как зарегистрироваться на выплаты в августе

Предварительная запись на регистрацию в порядке живой очереди на финпомощь от УВКБ ООН откроется с 15 июня 2025 года по адресу: г. Кривой Рог, ул. Владимира Бызова 5.

Во время консультации необходимо будет указать:

перечислить всех желающих получить выплаты;

иметь идентификационный код и паспорт (для всех лиц, кого нужно записать);

указать родственные связи;

присутствовать всем членам семьи;

иметь статус ВПЛ за последние шесть месяцев.

Детали доступны по номеру горячей линии УВКБ ООН: 0 800 307 711.

Общий размер помощи на каждого члена семьи составит 10,8 тыс. грн (один транш за три месяца).

Ранее мы писали, что UNHCR Ukraine открыла запись на помощь в одном из населенных пунктов Сумщины. Речь идет о сумме в 10,8 тыс. грн.

Также мы рассказывали, украинские ветераны, у которых есть бизнес-идеи, могут получить гранты на развитие дела. В частности, предусмотрены суммы в 30 тыс. и 10 тыс. долларов.