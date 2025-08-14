Видео
Видео

Главная Финансы Украинцы могут получить выплаты УВКБ ООН с 15 августа — условия

Украинцы могут получить выплаты УВКБ ООН с 15 августа — условия

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 11:00
Выплаты от УВКБ ООН — где и как зарегистрироваться на выплаты в августе
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 15 августа 2025 года пройти регистрацию на получение финансовой помощи от представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) можно будет в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Речь идет о выплате, рассчитанной на трехмесячный период.

Об этом говорится в информации, распространенной пресс-службой организации в Telegram.

Читайте также:

Кто сможет получить финпомощь от УВКБ ООН

Согласно обнародованным условиям программы УВКБ ООН, подать заявку на помощь смогут люди, у которых есть один из двух юридических статусов:

  1. Внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) со сроком перемещения не более полугода в пределах Украины (при наличии официальной справки), и которое не было включено в программу финпомощи УВКБ ранее, а также не получало выплаты от других фондов три предыдущих месяца;
  2. Беженец, вернувшийся из-за границы в Украину после вынужденного выезда в другую страну в связи с военными действиями (есть документ-подтверждение), и не получал выплаты от УВКБ или других фондов как лицо, вернувшееся в Украину после вынужденного перемещения, за последние три месяца.

Также нужно, чтобы доход домохозяйства-претендента не превышал сумму в 5,4 тыс. грн в расчете на каждого члена семьи, и, чтобы был хотя бы один из следующих уязвимых критериев:

  • в семье есть только один из родителей (отец, мать, опекун) с одним или несколькими несовершеннолетними детьми, или лицами пожилого возраста (от 55 лет и выше);
  • в семье, которую возглавляет один или несколько одиноких граждан пожилого возраста (от 55 лет), есть один или несколько детей, которым нет 18 лет;
  • в семье есть один или несколько человек с особыми потребностями (инвалидность, хронические болезни с соответствующим документальным подтверждением).

Где и как зарегистрироваться на выплаты в августе

Предварительная запись на регистрацию в порядке живой очереди на финпомощь от УВКБ ООН откроется с 15 июня 2025 года по адресу: г. Кривой Рог, ул. Владимира Бызова 5.

Во время консультации необходимо будет указать:

  • перечислить всех желающих получить выплаты;
  • иметь идентификационный код и паспорт (для всех лиц, кого нужно записать);
  • указать родственные связи;
  • присутствовать всем членам семьи;
  • иметь статус ВПЛ за последние шесть месяцев.

Детали доступны по номеру горячей линии УВКБ ООН: 0 800 307 711.

Общий размер помощи на каждого члена семьи составит 10,8 тыс. грн (один транш за три месяца).

Общий размер помощи на каждого члена семьи составит 10,8 тыс. грн (один транш за три месяца).

Также мы рассказывали, украинские ветераны, у которых есть бизнес-идеи, могут получить гранты на развитие дела. В частности, предусмотрены суммы в 30 тыс. и 10 тыс. долларов.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
