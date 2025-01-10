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Українці можуть отримати виплати 10,8 тис. грн у січні — деталі

10 січня 2025 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати у 10,8 тис. грн — де приймають заявки на допомогу
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В одному з регіонів громадянам доступна грошова допомога у 10,8 тис. гривень. Кошти надають тим, хто постраждав від війни за останні пів року.

Про це повідомляє благодійний фонд "Карітас Донецьк" у Telegram.

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Кошти надає на території Дніпропетровської області благодійний фонд "Карітас Донецьк" за підтримки Карітас Німеччини (CaritasGermany) та МЗС Німеччини (GFFO).

Допомога доступна для вразливих громадян, які постраждали від війни:

  • проживають у зоні за 50 км від лінії зіткнення;
  • проживали у помешканні, що зазнало обстрілу;
  • отримали поранення від російської агресії.

Подати заявки на допомогу можуть мешканці Дніпропетровської області та внутрішні переселенці, які мають статус після обстрілів від дати 08.07.2024 року, втратили майно чи є поранення. Мають вразливість:

  • є особи з інвалідністю (1-2 група/інвалідність з дитинства);
  • громадяни з важкими хворобами;
  • самотні особи похилого віку від 60 років (не мають допомоги від рідних працездатного віку);
  • неповна сім'я, де є неповнолітні діти;
  • багатодітні родина з трьома і більше малими дітьми;
  • вагітні жінки/годуючі матері з дітьми до трьох років.

Розмір допомоги та як зареєструватися

Сума допомоги становить 10,8 тис. гривень на одну особу, надають не більше чотирьох грантів на родину. Виплати розраховані на три місяці.

Члени родини мають надати пакет документів:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку переселенця;
  • документ, де вказана категорія вразливості;
  • акт про пошкодження/знищення майна;
  • довідка про лікування, що відбувалось через поранення.

Треба заповнити анкету для реєстрації за посиланням.

Доступна гаряча лінія (пн-чт 10:00 до 16:00):

  • +38098 665 73 88;
  • +38095 459 55 20;
  • +38073 459 55 20.

Також ми писали, що для ветеранів та осіб з інвалідністю буде доступна нова грошова допомога. Виплати почнуть надавати з 15 січня 2025 року.

Ще громадяни в Києві зможуть подати заявки на допомогу від УВКБ ООН. Йдеться про виплати у 10,8 тис. гривень для переселенців.

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