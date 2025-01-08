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Фіндопомога УВКБ ООН у січні — хто отримає 10,8 тис. грн

8 січня 2025 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати УВКБ ООН у січні – хто та де отримає 10,8 тис. грн
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Жителі Києва та області невдовзі зможуть подати заявки на грошову допомогу від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН). Йдеться про виплати у 10,8 тис. гривень для найбільш вразливих категорій населення.

Про це йдеться в анонсі УВКБ ООН у Telegram.

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Як зазначається, з 13 січня 2025 року українці зможуть подати заявки на багатоцільову грошову допомогу УВКБ ООН представникам БФ "Право на захист" в офісі у столиці, а також виїзним мобільним бригадам у низці населених пунктів в області.

Вимоги щодо надання допомоги не змінились. Як і раніше, на грошову допомогу зможуть претендувати:

  • вимушені переселенці з офіційним статусом;
  • особи, які повернулися на свої колишні адреси проживання (зокрема, з-за кордону).

Також важливо, щоб дохід на одну особу не перевищував 5,4 тис. грн, належати до однієї з наступних категорій вразливості:

  • неповна родина, де є лише один з батьків, з неповнолітніми дітьми/особами похилого віку (від 55 років);
  • у родині зі старших — одна чи двоє людей похилого віку (від 55 років), де виховують неповнолітніх дітей;
  • у сім'ї є особа з особливими потребами: інвалідність або тяжкі хронічні хвороби.

Розмір допомоги та перелік необхідних документів  

"Грошова допомога від УВКБ ООН — це одноразова виплата ВПО та постраждалим від воєнних дій. Сума допомоги становить 3,6 тис. грн на особу протягом трьох місяців", — йдеться у повідомленні.

Тобто максимально одна особа в родині може розраховувати на 10,8 тис. грн грошової допомоги від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців.

Під час подання заявки мають бути присутні всі члени родини у пунктах збору даних. Потрібно буде надати такий пакет документів:

  • паспорт громадянина, свідоцтво про народження дитини (за наявності);
  • ідентифікаційний код;
  • номер банківської картки для нарахування виплати;
  • документи, де йдеться про належність до категорії вразливості (зокрема, медичні довідки).

Графіки роботи з 13 січня офісу у столиці, а також виїзних мобільних бригад у низці населених пунктів в області, з'являться додатково у телеграм-каналі за посиланням

Уточнити інформацію щодо виплат можна за такими контактами (Пн-Пт 09:00–18:00):

  • гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711;
  • електронна пошта за посиланням

 

допомога українцям
Оголошення. Джерело: УВКБ ООН у Telegram.

Нагадаємо, українцям доступна зимова допомога "Гроші на опалення" від організації ACTED. Кошти зможуть отримати жителі громад деяких областей.  

Також ми писали, що сім'ї мають змогу оформити 43 тис. гривень.  допомоги від БФ "Карітас Донецьк". Виплати доступні у Дніпропетровській області.

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