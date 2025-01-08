Виплати УВКБ ООН у січні – хто та де отримає 10,8 тис. грн

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Києва та області невдовзі зможуть подати заявки на грошову допомогу від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН). Йдеться про виплати у 10,8 тис. гривень для найбільш вразливих категорій населення.

Про це йдеться в анонсі УВКБ ООН у Telegram.

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Хто і коли може подати заявки на виплати від УВКБ ООН

Як зазначається, з 13 січня 2025 року українці зможуть подати заявки на багатоцільову грошову допомогу УВКБ ООН представникам БФ "Право на захист" в офісі у столиці, а також виїзним мобільним бригадам у низці населених пунктів в області.

Вимоги щодо надання допомоги не змінились. Як і раніше, на грошову допомогу зможуть претендувати:

вимушені переселенці з офіційним статусом;

особи, які повернулися на свої колишні адреси проживання (зокрема, з-за кордону).

Також важливо, щоб дохід на одну особу не перевищував 5,4 тис. грн, належати до однієї з наступних категорій вразливості:

неповна родина, де є лише один з батьків, з неповнолітніми дітьми/особами похилого віку (від 55 років);

у родині зі старших — одна чи двоє людей похилого віку (від 55 років), де виховують неповнолітніх дітей;

у сім'ї є особа з особливими потребами: інвалідність або тяжкі хронічні хвороби.

Розмір допомоги та перелік необхідних документів

"Грошова допомога від УВКБ ООН — це одноразова виплата ВПО та постраждалим від воєнних дій. Сума допомоги становить 3,6 тис. грн на особу протягом трьох місяців", — йдеться у повідомленні.

Тобто максимально одна особа в родині може розраховувати на 10,8 тис. грн грошової допомоги від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців.

Під час подання заявки мають бути присутні всі члени родини у пунктах збору даних. Потрібно буде надати такий пакет документів:

паспорт громадянина, свідоцтво про народження дитини (за наявності);

ідентифікаційний код;

номер банківської картки для нарахування виплати;

документи, де йдеться про належність до категорії вразливості (зокрема, медичні довідки).

Графіки роботи з 13 січня офісу у столиці, а також виїзних мобільних бригад у низці населених пунктів в області, з'являться додатково у телеграм-каналі за посиланням.

Уточнити інформацію щодо виплат можна за такими контактами (Пн-Пт 09:00–18:00):

гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711;

електронна пошта за посиланням.

Оголошення. Джерело: УВКБ ООН у Telegram.

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