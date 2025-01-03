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Виплати для УДБ з 15 січня — на що можна витратити

3 січня 2025 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Нові виплати для УДБ з 15 січня — як отримати та на що можна витратити
Пачка грошей у руках. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

У 2025 році для учасників бойових дій (УБД) та осіб з інвалідністю почнуть надавати нову грошову допомогу для занять спортом. Відомо, як і коли нараховуватимуть відповідні виплати.

Про це повідомив народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.

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Нардеп зазначив, що Кабінет міністрів розширив соціальну підтримку громадян, які брали участь у захисті країни, ухваливши відповідну постанову.

Цьогоріч УБД та особам з інвалідністю нараховуватимуть по 1,5 тис. гривень, які дозволяється витратити на заняття у спортивних клубах.

"Учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни будуть виплачувати 1500 грн раз в квартал для занять спортом у спортивних клубах", — йдеться у повідомленні.

Як і коли можна отримати кошти на спортклуби

Гончаренко зауважив, що громадяни зі статусом УБД та особи з інвалідністю зможуть подати відповідні заявки на нарахування такої допомоги через Єдиний портал державних послуг "Дія".

Постанова щодо надання коштів на заняття спортом для УБД та громадян з інвалідністю набуде чинності з 15 січня 2025 року, додав політик.

Варто зауважити, що загалом для УБД передбачена низка пільг та безплатних послуг. Зокрема, їм доступні безкоштовні медикаменти на лікування та профілактики хронічних хвороб. Лікарські засоби можна отримати в рамках програми "Доступні ліки". 

Як повідомлялося, у ПФУ розповіли, хто з учасників бойових дій мусить надати заяву на продовження допомоги у вигляді пільг на комунальні послуги цього року. Якщо цього не зробити, то можна втратити пільги.

Раніше ми також писали, що держава надає допомогу не тільки учасникам бойових дій, а й членам їхніх родин. Озвучено перелік пільг на 2025 рік.

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