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Украинцы могут получить выплаты в 10,8 тыс. грн в январе — детали

10 января 2025 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты в 10,8 тыс. грн — где принимают заявки на помощь
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В одном из регионов гражданам доступна денежная помощь в 10,8 тыс. гривен. Средства предоставляют тем, кто пострадал от войны за последние полгода.

Об этом сообщает благотворительный фонд "Каритас Донецк" в Telegram.

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Помощь украинцам, пострадавшим от войны

Средства предоставляет на территории Днепропетровской области благотворительный фонд "Каритас Донецк" при поддержке Каритас Германии (CaritasGermany) и МИД Германии (GFFO).

Помощь доступна для уязвимых граждан, пострадавших от войны:

  • проживают в зоне за 50 км от линии соприкосновения;
  • проживали в доме, подвергшемся обстрелу;
  • получили ранения от российской агрессии.

Подать заявки на помощь могут жители Днепропетровской области и внутренние переселенцы, которые имеют статус после обстрелов от даты 08.07.2024 года, потеряли имущество или есть ранения. Имеют уязвимость:

  • есть лица с инвалидностью (1-2 группа/инвалидность с детства);
  • граждане с тяжелыми болезнями;
  • одинокие лица пожилого возраста от 60 лет (не имеют помощи от родных трудоспособного возраста);
  • неполная семья, где есть несовершеннолетние дети;
  • многодетная семья с тремя и более малыми детьми;
  • беременные женщины/кормящие матери с детьми до трех лет.

Размер помощи и как зарегистрироваться

Сумма помощи составляет 10,8 тыс. гривен на одного человека, предоставляют не более чем для четырех грантов на семью. Выплаты рассчитаны на три месяца.

Члены семьи должны предоставить пакет документов:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • справку переселенца;
  • документ, где указана категория уязвимости;
  • акт о повреждении/уничтожении имущества;
  • справка о лечении, которое происходило вследствие ранений;

Требуется заполнить анкету для регистрации по ссылке.

Доступна горячая линия (пн-чт 10:00 до 16:00):

  • +38098 665 73 88;
  • +38095 459 55 20;
  • +38073 459 55 20.

Также мы писали, что для ветеранов и лиц с инвалидностью будет доступна новая денежная помощь. Выплаты начнут предоставлять с 15 января 2025 года.

Еще граждане в Киеве смогут подать заявки на помощь от УВКБ ООН. Речь идет о выплатах в 10,8 тыс. гривен для переселенцев.

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