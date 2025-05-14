Виплати від Швейцарії — кому з українців гарантують 3 тис. доларів

Людина тримає стодоларові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці у 2025 році можуть отримати грошову допомогу на розвиток бізнесу в одному з регіонів. Йдеться про запуск програми "Право на бізнес: курс для підприємців" за підтримки Швейцарії.

Про це інформує БФ "Право на захист" у Facebook.

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Детальніше про програму допомоги за підтримки Швейцарії

Як повідомляють організатори, взяти участь у програмі зможуть жителі Харкова, які вже мають бізнес і прагнуть перезапустити, або ж лише мріють відкрити власну справу. Зокрема, йдеться про підтримку громадян, чиї підприємства постраждали через війну.

"Мрієте запустити або перезапустити бізнес у Харкові? Тоді цей курс — саме для вас! Безоплатна навчальна програма "Право на бізнес: курс для підприємців" від БФ "Право на захист" у Харкові повертається!", — йдеться у повідомленні.

Завдяки навчальному курсу громадяни зможуть:

отримати знання та допомогу від експертів і бізнесменів;

дізнатись про основні помилки під час ведення бізнесу;

опанувати знання з управління фінансами в бізнесі;

роззнайомитися з однодумцями та започаткувати нові партнерства.

Триватиме навчання два місяці, один раз на тиждень (субота), з 10:00 до 18:00, у форматі групового навчання офлайн у безпечному місці в центрі Харкова.

Розміри грантів та як зареєструватися

В рамках програми громадяни зможуть отримати грант — до 3 доларів на розвиток свого бізнесу.

Зареєструватися у навчальному курсі можна буде до 1 червня 2025 року.

"Стартуємо наприкінці червня! Точну дату старту повідомимо учасникам курсу після завершення відбору", — йдеться у повідомленні.

Витрати на проїзд до місця проведення навчання не відшкодовуються.

Проєкт реалізують за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва Посольства Швейцарії в Україні в межах Програми економічної стійкості України (ERP).

Оголошення. Джерело: БФ "Право на захист"

Нагадаємо, українців запрошують на реєстрацію з отримання грошової допомоги від ООН. Виплати отримають ті, хто евакуювався з небезпечних районів чи постраждав від обстрілів.

Також ми повідомляли, що ГО Eleos-Ukraine підготує жінок до ведення бізнесу та надасть фінансову підтримку. За рахунок цього українки зможуть відкрити власну справу.