Виплати від ООН — хто і де з українців зможе отримати 10,8 тис. грн у травні

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Благодійний фонд "Право на захист" та Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) запрошує громадян на реєстрацію з отримання грошової допомоги. Кошти передбачені тим, хто евакуювався з небезпечних районів, постраждав через обстріли чи має пошкоджене житло.

Про це інформують представники УВКБ ООН у Telegram.

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Як зазначається, виплати зможуть отримати громадяни, які протягом останніх 30 днів з моменту звернення:

отримали поранення від обстрілів;

житло пошкоджене від ворожих атак;

житло цілком непридатне для проживання через військові дії;

домогосподарство втратило дохід через війну;

евакуювалися з небезпечних громад;

втратили члена домогосподарства;

хтось в родині потребує шпиталізації чи лікування через отриману шкоду від обстрілів.

Розмір грошової допомоги та як отримати

Кожен громадянин зможе отримати по 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн на особу за три місяці). Розмір допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика.

"Якщо ви евакуювались/самоевакуювались за останні 30 (тридцять) днів, або Ви або Ваше майно постраждало внаслідок обстрілу за останні 30 (тридцять) днів — чекаємо вас на консультацію стосовно надання грошової допомоги від УВКБ ООН", — додають організатори.

Звернутися можна у будні з 10:00-15:00 за адресою: м. Дніпро, вул. Половицька, 9 (біля театру опери і балету).

Деталі можна уточнити за контактами:

гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711;

електронна пошта: unhcrukraine@donbassos.org.

Нагадаємо, що організація "People in need" надає підтримку вразливим категоріям громадян під час війни. Зокрема, кошти доступні мешканцям Харкова та області.

Також ми повідомляли, що у Норвезькій раді у справах біженців анонсували нову можливість реєстрації на фіндопомогу. Виплати у 10,8 тис. грн отримають вразливі категорії українців.