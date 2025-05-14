Выплаты от Швейцарии — кому из украинцев гарантируют 3 тыс. долларов

Человек держит стодолларовые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в 2025 году могут получить денежную помощь на развитие бизнеса в одном из регионов. Речь идет о запуске программы "Право на бизнес: курс для предпринимателей" при поддержке Швейцарии.

Об этом информирует БФ "Право на защиту" в Facebook.

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Подробнее о программе помощи при поддержке Швейцарии

Как сообщают организаторы, принять участие в программе смогут жители Харькова, которые уже имеют бизнес и стремятся перезапустить, или же только мечтают открыть собственное дело. В частности, речь идет о поддержке граждан, чьи предприятия пострадали из-за войны.

"Мечтаете запустить или перезапустить бизнес в Харькове? Тогда этот курс — именно для вас! Бесплатная учебная программа "Право на бизнес: курс для предпринимателей" от БФ "Право на защиту" в Харькове возвращается!" — говорится в сообщении.

Благодаря учебному курсу граждане смогут:

получить знания и помощь от экспертов и бизнесменов;

узнать об основных ошибках при ведении бизнеса;

овладеть знаниями по управлению финансами в бизнесе;

раззнакомиться с единомышленниками и начать новые партнерства.

Продлится обучение два месяца, один раз в неделю (суббота), с 10:00 до 18:00, в формате группового обучения офлайн в безопасном месте в центре Харькова.

Размеры грантов и как зарегистрироваться

В рамках программы граждане смогут получить грант — до 3 долларов на развитие своего бизнеса.

Зарегистрироваться в учебном курсе можно будет до 1 июня 2025 года.

"Стартуем в конце июня! Точную дату старта сообщим участникам курса после завершения отбора", — говорится в сообщении.

Расходы на проезд к месту проведения обучения не возмещаются.

Проект реализуют при поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство развития и сотрудничества Посольства Швейцарии в Украине в рамках Программы экономической устойчивости Украины (ERP).

Объявление. Источник: БФ "Право на защиту"

Напомним, украинцев приглашают на регистрацию по получению денежной помощи от ООН. Выплаты получат те, кто эвакуировался из опасных районов или пострадал от обстрелов.

Также мы сообщали, что ОО Eleos-Ukraine подготовит женщин к ведению бизнеса и предоставит финансовую поддержку. За счет этого украинки смогут открыть собственное дело.