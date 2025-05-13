Виплати для українських жінок — де стартує грантова програма у травні

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Громадська організація "Eleos-Ukraine" запускає програму із підготовки жінок до ведення бізнесу. В рамках проєкту українки зможуть отримати фінансову підтримку для успішного старту власної справи.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації у Facebook.

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Детальніше про бізнес-проєкт для жінок

Як зазначається, у травні 2025 року стартує новий бізнес-проєкт для жінок під назвою "Відновлення: Посилення економічної спроможності жінок у Чернігівській області".

"Мета цього проєкту — допомогти жінкам реалізувати свій підприємницький потенціал та отримати реальну фінансову підтримку для успішного старту власної справи", — йдеться у повідомленні.

Проєкт розрахований на жінок з Чернігівського регіону:

внутрішньо переміщених осіб;

місцевих мешканок.

Програма проєкту складатиметься з трьох ключових компонентів:

лекцій та консультацій від бізнес-тренерів;

напрацювання та захисту бізнес-планів;

підтримки переможниць фахівцями у галузі ведення бізнесу після отримання мікрогранту.

Упродовж дії програми жінки будуть зосереджені на:

дослідженні ринку;

аналізі цільової аудиторії;

розрахунку витрат і прибутків;

вивченні різноманітних інструментів ведення бізнесу.

Відповідні кроки учасниці програми будуть робити під супроводом тренерів, щоб втілити всі ідеї.

Як українкам взяти участь у програмі

Про те, як долучитися до програми, у громадській організації "Eleos-Ukraine" обіцяють розповісти згодом.

"Бізнес-навчання для жінок — це реальна можливість змінити своє життя, почати нову справу та стати фінансово незалежною і ми поруч, щоби у цьому допомогти. Скоро розповімо більше — тож стежте за нашими новинами!", — зазначають організатори.

Оголошення. Джерело: Eleos-Ukraine

Раніше ми писали, що благодійний фонд "Право на захист" та УВКБ ООН надають переселенцям фінансову допомогу. Кошти можна витратити на оплату оренди житла.

Також у двох регіонах благодійники надають допомогу організаціям з підтримки українок. У грантовій програмі зможуть взяти участь від Данської ради у справах біженців жителі двох областей.

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