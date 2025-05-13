Виплати для українських жінок — де стартує грантова програма у травні

Гроші для українок — хто і де зможе отримати гранти в травні
Громадська організація "Eleos-Ukraine" запускає програму із підготовки жінок до ведення бізнесу. В рамках проєкту українки зможуть отримати фінансову підтримку для успішного старту власної справи.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації у Facebook.
Детальніше про бізнес-проєкт для жінок
Як зазначається, у травні 2025 року стартує новий бізнес-проєкт для жінок під назвою "Відновлення: Посилення економічної спроможності жінок у Чернігівській області".
"Мета цього проєкту — допомогти жінкам реалізувати свій підприємницький потенціал та отримати реальну фінансову підтримку для успішного старту власної справи", — йдеться у повідомленні.
Проєкт розрахований на жінок з Чернігівського регіону:
- внутрішньо переміщених осіб;
- місцевих мешканок.
Програма проєкту складатиметься з трьох ключових компонентів:
- лекцій та консультацій від бізнес-тренерів;
- напрацювання та захисту бізнес-планів;
- підтримки переможниць фахівцями у галузі ведення бізнесу після отримання мікрогранту.
Упродовж дії програми жінки будуть зосереджені на:
- дослідженні ринку;
- аналізі цільової аудиторії;
- розрахунку витрат і прибутків;
- вивченні різноманітних інструментів ведення бізнесу.
Відповідні кроки учасниці програми будуть робити під супроводом тренерів, щоб втілити всі ідеї.
Як українкам взяти участь у програмі
Про те, як долучитися до програми, у громадській організації "Eleos-Ukraine" обіцяють розповісти згодом.
"Бізнес-навчання для жінок — це реальна можливість змінити своє життя, почати нову справу та стати фінансово незалежною і ми поруч, щоби у цьому допомогти. Скоро розповімо більше — тож стежте за нашими новинами!", — зазначають організатори.
Раніше ми писали, що благодійний фонд "Право на захист" та УВКБ ООН надають переселенцям фінансову допомогу. Кошти можна витратити на оплату оренди житла.
Також у двох регіонах благодійники надають допомогу організаціям з підтримки українок. У грантовій програмі зможуть взяти участь від Данської ради у справах біженців жителі двох областей.
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