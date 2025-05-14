Виплати від NRС — як подати заявку на грошову допомогу

Українські гривні у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міжнародна гуманітарна організація Норвезька рада у справах біженців (NRC) оголосила про нову можливість реєстрації на грошову допомогу. Однак кошти отримають лише найбільш вразливі категорії людей.

Про це інформує пресслужба організації.

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Програма грошової допомоги від NRС

NRC є гуманітарною організацією, покликаною допомогти тим громадянам, які потребують цього найбільше.

"Через обмежене фінансування ми в першу чергу будемо допомагати людям, які живуть у зоні бойових дій або були змушені залишити свій дім через війну, і зараз перебувають у складній життєвій ситуації", — повідомляє пресслужба.

NRC обере для надання грошової допомоги ті домогосподарства, які матимуть такі критерії вразливості:

громадяни проживають на території, де тривають бойові дії;

українці, які змушені залишити свою оселю через війну;

громадяни, які повернулися до звільнених територій.

Зареєструватися на допомогу зможуть тільки ті громадяни, які нині перебувають в Україні. Навіть якщо людина вже отримувала грошову допомогу від NRC, то все одно зможе подати заявку повторно. Проте ті родини, які отримали допомогу від організацій менш ніж пів року тому, не зможуть мати право на виплати.

Оголошення. Джерело: NRС

Як подати заявку на грошову допомогу

За даними пресслужби, Норвезька рада у справах біженців відкриє можливість подачі заявок на отримання грошової допомоги у понеділок, 19 травня, о 12:00. Реєстрація завершиться 27 травня 17:00.

Повідомлення з кодом для перевірки статусу заявки громадяни отримають після 27 травня.

"Будь ласка, майте на увазі, що будь-які помилки в процесі подання заявки можуть призвести до скасування або затримки її перегляду. Наприклад, серед поширених помилок: ім'я або прізвище, яке вказане неправильно, неповний ідентифікаційний податковий номер (ІПН), неправильно вказаний номер телефону", — додали організатори.

До розгляду братимуть тільки першу спробу подачі заявки, тоді як усі наступні заявки автоматично видалять.

Розмір грошової допомоги в NRC становить 10,8 тис. грн на особу (по 3,6 тис. грн три місяці).

Раніше ми повідомляли, що частина громадян може зареєструватися у навчальній програмі Impactpreneurship 4.0 та отримати 5 тис. доларів на свій бізнес. Така можливість доступна тільки жителям Павлограда.

Також писали, що фермери можуть отримати гроші купівлю насіннєвого матеріалу від організації FAO Ukraine. Йдеться про грошову допомогу в сумі 1 тис. доларів.