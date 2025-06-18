Виплати у понад 300 тис. грн — хто отримає допомогу від Австрії

Українці можуть отримати понад 300 тис. грн від Австрії — деталі
В Україні відкрито реєстрацію на участь у грантовій програмі з підтримки бізнесу із фінансуванням у понад 300 тис. грн. Йдеться про проєкт "REDpreneurUA", що реалізується завдяки Українському та Австрійському Червоному Хресту.
Про таку можливість повідомляється на сайті Ukrainian Future.
Які умови програми із грантами у 300 тис. грн
Відповідно до умов проєкту "REDpreneurUA" з підтримки підприємництва під час повномасштабної війни, 25 учасників отримають можливість пройти інтенсив на базі бізнес-інкубатора Ukrainian Future, з них десять отримають кошти на втілення бізнес-ідей чи відновлення бізнесу у розмірі понад 333 тис. грн (7 тис. євро).
Всі учасники отримають змогу розширити свої знання у сфері підприємництва. У пріоритеті будуть ті, хто має бізнес-ідеї у соціальній, екологічній або інноваційній сферах, відновленні України.
Першочергово до участі у конкурсі допускатимуть вразливі категорії громадян (переселенців та людей з групою інвалідності).
З-поміж умов, хто зможе подати заявки на участь у проєкті:
- оформлення ФОП та офіційне працевлаштування осіб з вразливих категорій;
- громадяни віком від 18 до 59 років;
- українське громадянство;
- проживання на неокупованих територіях;
- є бізнес-ідеї у сфері економіки з соціальним, екологічним чи інноваційним спрямуванням;
- потрібне відновлення бізнесу;
- є надійний інтернет для проходження курсу онлайн-навчання.
Як зареєструватися у грантовій програмі з підтримки бізнесу
Громадяни, які підпадають під критерії та бажають взяти участь у програмі "REDpreneurUA", повинні подати заявки до 26 червня поточного року
Для реєстрації необхідно внести дані у спеціальну онлайн-форму.
Реалізація ініціативи стала можлива завдяки фінпідтримці фонду Neighbour in Need (Австрія).
Раніше ми писали, що до Дня Незалежності громадяни з інвалідністю, постраждалі від війни, та ветерани отримають грошову допомогу у серпні 2025 року. Максимально виплатять 3,1 тис. грн.
Також повідомляли, що організація "Mercy Corps" надасть грошову допомогу у розмірі 10,8 тис. грн. Програму реалізовують за фінпідтримки Британії.
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