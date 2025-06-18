Виплати до Дня Незалежності — скільки отримають громадяни з інвалідністю у серпні

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Влада до Дня Незалежності виплатить грошову допомогу громадянам з інвалідністю, постраждалим від війни, та ветеранам у 2025 році. Згідно із затвердженим урядом рішенням, максимальний розмір виплат становитиме 3,1 тис. грн.

Питання виплат прописано у постанові Кабінету міністрів №486.

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Розмір допомоги до Дня Незалежності у 2025 році

Йдеться про постанову "Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань", у 2025 році".

Кабмін затвердив розміри виплат на різному рівні. Зокрема, особи з інвалідністю внаслідок війни отримають такі суми:

для першої групи — 3100 грн;

для другої групи — 2900 грн;

для третьої групи — 2700 грн.

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, дітям ув'язнених у таборах виплатять по 1000 грн.

Для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною — по 3100 грн.

Члени сімей загиблих захисників, вдівці та вдови померлих учасників бойових дій — по 650 грн.

Для учасників війни, колишніх в'язнів концтаборів, примусово вивезених на роботи, дітям партизанів виплатять по 450 грн.

Як відбудеться нарахування виплат та кому треба подати заяву

Громадянам, які мають право на виплату, не є пенсіонерами та не проходять службу, не працюють, повинні звернутися до відділення ПФУ, де треба написати заяву. Її необхідно подати до 1 серпня цього року. Якщо такої можливості нема — заяви будуть приймати до 1 жовтня 2025 року.

Пенсіонерам та особам з інвалідністю грошову допомогу виплатять у серпні разом із основною сумою пенсії.

Ветеранам війни, які проходять військову службу чи працюють та не є пенсіонерами, кошти перерахують на рахунки військових частин, установ, організацій, де вони служать чи працюють.

Раніше ми писали, що організація Червоного Хреста у Запоріжжі виплатить особам з інвалідністю І-ІІІ групи кошти. Однією з умов є те, що громадяни не отримували фіндопомогу від інших організацій.

Також розповідали, що особи з інвалідністю, отриманою через агресію РФ, зможуть отримати державну допомогу. У 2025 році вона виплата становить 200 тис. — 800 тис. грн.