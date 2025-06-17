Виплати від Британії — хто зможе отримати 10,8 тис. грн у червні

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Громадська організація "Відповідальні громадяни" та міжнародна некомерційна організація "Mercy Corps" приймають заявки на грошову допомогу у червні 2025 року. Програму реалізовують за фінансової підтримки уряду Великої Британії.

Про це йдеться у повідомленні ГО "Відповідальні громадяни".

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Йдеться про грошову допомогу в рамках проєкту "Місцева, інклюзивна та різнобічна екстрена допомога населенню, яке постраждало внаслідок війни в Україні".

Виплати зможуть отримати жителі Криворізької та Лиманської (окрім самого міста Лиман) тергромад Донецької області. При цьому потрібно відповідати хоча б одному з критеріїв:

проживання на територіях в районах на відстані до 15 км чи 16−30 км від фронту;

переміщення (упродовж останніх 30 днів) із територій, де тривають бойові дії, окупованих районів;

покинули житло через пошкодження/повну непридатність до життя через воєнні дії;

є статус переміщених осіб від 31 до 180 днів, якщо виїхали з районів до 30 км від фронту або окупованих територій;

розмір сукупного доходу на одну особу в родині не перевищує 6318 грн на місяць.

У пріоритеті будуть такі форми вразливостей:

багатодітні родини (від трьох неповнолітніх дітей);

самотні батьки із неповнолітніми дітьми;

люди похилого віку (від 60 років);

вагітні жінки/матері-годувальниці;

особи з тяжкими хронічними хворобами;

безробітні у передпенсійному віці (від 50 до 59 років);

ті, хто живе в колективних центрах/пошкодженому житлі;

самотні пенсіонери без дорослих членів родини.

Який розмір та як оформити допомогу

Розмір грошової допомоги становить 3,6 тис. грн на місяць для кожної особи в домогосподарстві, проте виплата надійде одним платежем у розмірі 10,8 тис. грн на особу одразу за три місяці.

Для того, що зареєструватися на грошову допомогу, потрібно заповнити спеціальну анкету.

Також треба зібрати такі документи для всіх членів родини, підтвердження адреси проживання, дані про дохід та банківські реквізити.

Раніше ми писали, що громадяни можуть оформити виплати за програмою допомоги від УВКБ ООН. Заявки у червні 2025 року приймають від жителів Запоріжжя.

Також повідомлялося, що у Львові та області жінкам доступні гранти до 150 тис. грн. Кошти надасть благодійний фонд "Жіночі можливості в Україні".