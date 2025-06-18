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Главная Финансы Украинцы могут получить более 300 тыс. грн от Австрии — детали

Украинцы могут получить более 300 тыс. грн от Австрии — детали

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 11:04
Выплаты в более 300 тыс. грн — кто получит помощь от Австрии
Человек кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Какие условия программы с грантами в 300 тыс. грн Как зарегистрироваться в грантовой программе по поддержке бизнеса

В Украине открыта регистрация на участие в грантовой программе по поддержке бизнеса с финансированием в более чем 300 тыс. грн. Речь идет о проекте "REDpreneurUA", который реализуется благодаря Украинскому и Австрийскому Красному Кресту.

О такой возможности сообщается на сайте Ukrainian Future.

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Какие условия программы с грантами в 300 тыс. грн

Согласно условиям проекта "REDpreneurUA" по поддержке предпринимательства во время полномасштабной войны, 25 участников получат возможность пройти интенсив на базе бизнес-инкубатора Ukrainian Future, из них десять получат средства на воплощение бизнес-идей или восстановление бизнеса в размере более 333 тыс. грн (7 тыс. евро).

Все участники получат возможность расширить свои знания в сфере предпринимательства. В приоритете будут те, кто имеет бизнес-идеи в социальной, экологической или инновационной сферах, восстановлении Украины.

В первую очередь к участию в конкурсе будут допускать уязвимые категории граждан (переселенцев и людей с группой инвалидности).

Среди условий, кто сможет подать заявки на участие в проекте:

  • оформление ФЛП и официальное трудоустройство лиц из уязвимых категорий;
  • граждане в возрасте от 18 до 59 лет;
  • украинское гражданство;
  • проживание на неоккупированных территориях;
  • есть бизнес-идеи в сфере экономики с социальным, экологическим или инновационным направлением;
  • требуется восстановление бизнеса;
  • есть надежный интернет для прохождения курса онлайн-обучения.

Как зарегистрироваться в грантовой программе по поддержке бизнеса

Граждане, которые подпадают под критерии и желают принять участие в программе "REDpreneurUA", должны подать заявки до 26 июня текущего года

Для регистрации необходимо внести данные в специальную онлайн-форму.

Реализация инициативы стала возможна благодаря финподдержке фонда Neighbour in Need (Австрия).

Ранее мы писали, что ко Дню Независимости граждане с инвалидностью, пострадавшие от войны, и ветераны получат денежную помощь в августе 2025 года. Максимально выплатят 3,1 тыс. грн.

Также сообщалось, что организация "Mercy Corps" предоставит денежную помощь в размере 10,8 тыс. грн. Программа реализуется при финподдержке Великобритании.

выплаты финансовая помощь бизнес деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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