Виплати від Червоного Хреста — де і кому доступна допомога

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Херсонської області можуть зареєструватися на грошову допомогу у 10,8 тис. гривень. Такі виплати отримають громадяни, які постраждали від російських обстрілів, від обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Про це повідомила очільниця цієї обласної організації Лариса Марченко, інформує портал "Вгору".

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Детальніше про допомогу від Червоного Хреста

Як зазначається, фінансова допомога буде надана в рамках програми з одноразової грошової допомоги мешканцям Херсонської області, які постраждали від агресії РФ.

На виплати зможуть претендувати такі категорії громадян:

ті, в кого пошкоджено або зруйновано будинок через удари російської армії;

ті, хто втратив когось з родини через обстріли, а також, у разі отримання поранень;

той, хто евакуювався із небезпечних зон.

Як отримати грошову допомогу у Херсоні

Громадяни, які хочуть отримати допомогу, мають звернутися до Херсонської військової обласної адміністрації та подати заявку.

Представники місцевої влади складуть відповідні списки, які потім передадуть організації Червоного Хреста. Із моменту подачі заявки має минути не більше 30 днів.

Грошову допомогу в розмірі 10,8 тис. грн будуть виплачувати не більш, ніж для трьох членів домогосподарства.

".... якщо в родині дві людини, то вони отримають по 10 тисяч 800 гривень. Якщо в родині 6 людей, велика родина, на жаль, маємо ліміт, то таку допомогу отримають три члени домогосподарства. Гроші отримає одна людина — голова цього домогосподарства", — пояснили в організації.

Раніше ми повідомляли про те, що українці, які раніше подали заявки на виплати від "Норвезької ради у справах біженців", отримають кошти навесні. Проте нові заявки поки що не приймають.

Також ми писали, що малозабезпеченим родинам доступна фіндопомога у 10 тис. грн. Гроші можуть отримати жителі Києва та внутрішні переселенці.