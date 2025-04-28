Выплаты от Красного Креста — где и кому доступна помощь

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Херсонской области могут зарегистрироваться на денежную помощь в 10,8 тыс. гривен. Такие выплаты получат граждане, пострадавшие от российских обстрелов, от областной организации Общества Красного Креста Украины.

Об этом сообщила руководительница этой областной организации Лариса Марченко, информирует портал "Вгору".

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Как отмечается, финансовая помощь будет предоставлена в рамках программы по единовременной денежной помощи жителям Херсонской области, пострадавшим от агрессии РФ.

На выплаты смогут претендовать такие категории граждан:

те, у кого поврежден или разрушен дом из-за ударов российской армии;

те, кто потерял кого-то из семьи из-за обстрелов, а также, в случае получения ранений;

тот, кто эвакуировался из опасных зон.

Как получить денежную помощь в Херсоне

Граждане, которые хотят получить помощь, должны обратиться в Херсонскую военную областную администрацию и подать заявку.

Представители местной власти составят соответствующие списки, которые затем передадут организации Красного Креста. С момента подачи заявки должно пройти не более 30 дней.

Денежную помощь в размере 10,8 тыс. грн будут выплачивать не более, чем для трех членов домохозяйства.

".... если в семье два человека, то они получат по 10 тысяч 800 гривен. Если в семье 6 человек, большая семья, к сожалению, имеем лимит, то такую помощь получат три члена домохозяйства. Деньги получит один человек — глава этого домохозяйства", — пояснили в организации.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы, которые ранее подали заявки на выплаты от "Норвежского совета по делам беженцев", получат средства весной. Однако новые заявки пока что не принимают.

Также мы писали, что малообеспеченным семьям доступна финпомощь в 10 тыс. грн. Деньги могут получить жители Киева и внутренние переселенцы.