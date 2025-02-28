Пенсии в Украине — кто будет иметь выплату в 60% от зарплаты

Пожилая женщина за компьютером. Фото: Freepik

В Украине одна категория граждан может законно претендовать на будущую пенсию в размере 60% суммы заработной платы, тогда как остальные могут рассчитывать на выплату, не превышающую 30%. Так, украинцы смогут иметь значительно большие суммы выплат, если пойдут работать на государственную службу.

Это предусмотрено законом №889 "О государственной службе".

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Согласно закону, в выплату госслужащего на заслуженном отдыхе должно входить 60% от зарплаты. В нее должны входить все виды оплаты труда и должен быть уплачен единый взнос в Пенсионный фонд Украины.

"Пенсия государственным служащим назначается с даты обращения, но не ранее даты возникновения права, в размере 60 процентов суммы их заработной платы, в которую включаются все виды оплаты труда, с которой уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование", — отмечается в документе.

Однако, если гражданин на момент обращения за оформлением пенсии не был госслужащим, то в размере зарплаты работающего государственного служащего соответствующей должности и соответствующего ранга по его последнему месту работы на службе с различными видами оплаты труда, с чего был уплачен ЕСВ.

Сейчас некоторые бывшие госслужащие получают пенсию, размер которой равен 90% от зарплаты. Речь идет о тех, кто вышел раньше на пенсию по старому закону. Сейчас чиновники могут претендовать на меньшие пенсии, поскольку власти решили существенно урезать их права для большей справедливости по отношению к другим гражданам.

Как назначают пенсию госслужащим

Государственные служащие могут выходить на пенсию, если по состоянию на 1 мая 2016 года:

накопили минимум десять лет стажа на должностях соответствующих категорий должностей госслужбы, прописанных в законе № 3723, и по состоянию на вышеуказанную дату работали на должности государственного служащего;

накопили минимум 20 лет стажа на должностях госслужбы, независимо от факта работы по состоянию на вышеуказанную дату.

Право на оформление пенсионной выплаты при наличии страхового стажа для пенсии по возрасту в минимальном размере и стажа госслужбы имеют:

мужчины, которым не менее 62 лет;

женщины, пенсионный возраст которых соответствует нормам ст. 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Зарплата госслужащего госоргана, прошедшего классификацию должностей государственной службы, состоит из:

должностного оклада;

надбавки за ранг госслужащего;

надбавки за выслугу лет;

месячной/квартальной премии;

компенсации за дополнительную нагрузку/компенсации по вакантной должности;

помощи, начисляемой с предоставлением отпуска;

материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов;

других доплат, предусмотренных украинскими законами.

Также размер надбавок к должностным окладам государственных служащих зависит от ранга:

за первый ранг — 1000 грн;

за второй ранг — 900 грн;

за третий ранг — 800 грн;

за четвертый ранг — 700 грн;

за пятый ранг — 600 грн;

за шестой ранг — 500 грн;

за седьмой ранг — 400 грн;

за восьмой ранг — 300 грн;

за девятый ранг — 200 грн.

Стоит заметить, что госслужащие на пенсии в 2025 году будут получать меньшие выплаты. Дело в том, что правительство решило ограничить выплаты гражданам, которые получают пенсии по спецзаконам. Во время военного положения для ограничения сумм пенсий, превышающих 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (2,36 тыс. грн), будут применять понижающие коэффициенты.

Ранее мы рассказывали, как изменится размер пенсии после индексации. Сумма повышения будет в таком диапазоне: максимальное повышение составит 1,5 тыс. грн, а минимальное — 100 грн.

Также мы писали, что некоторые граждане имеют право на две пенсионные выплаты. Такая возможность есть у граждан с инвалидностью, поскольку можно оформить пенсию по возрасту и соцпомощь по инвалидности.