Виплати за проєктом Emergency Appeal 2025 — хто отримає 10,8 тис. грн

В Україні деякі громадяни, які постраждали від російської агресії, отримавши травми різної тяжкості, можуть оформити грошову допомогу за проєктом "Emergency Appeal 2025". Згідно з ним, передбачені виплати у 10,8 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба релігійної організації "Карітас-Спес Конотоп".

Хто зможе отримати кошти на лікування

В рамках проєкту "Emergency Appeal 2025", що реалізують у місті Конотоп Сумської області, громадянам нададуть допомогу на відновлення. Йдеться про тих, хто отримав травми від обстрілів, що порушило нормальне функціонування, починаючи з липня цього року.

Організатори зазначають, що підтримають тих, хто постраждав, за таких обставин:

Громадяни отримали травми від агресії РФ; В родині є загиблі внаслідок обстрілів; Тимчасова непрацездатність чи смерть члена родини позначилась на доходах.

Також право на грошову допомогу матимуть громадяни, які протягом трьох попередніх місяців не мали аналогічної допомоги від інших організацій.

На які суми можуть розраховувати постраждалі

Згідно з проєктом, якщо людина підпадає під вищеописані вимоги, то кожному члену родини виплатять одним траншем по 10,8 тис. грн (в розрахунку по 3,6 тис. грн щомісячно упродовж трьох місяців). Проте не більше, ніж для чотирьох осіб, тобто максимально 43 тис. грн.

Зокрема, необхідно підготувати такий пакет документів:

паспорт громадянина чи посвідка на тимчасове проживання;

ідентифікаційний код;

реквізити рахунку (IBAN);

довідка від місцевої влади про подію;

лікарняний лист через травму;

висновок від лікарів про підтвердження госпіталізації/лікування;

свідоцтво про смерть (у разі смерті одного з членів сім'ї).

Уточнити деталі проєкту можна за номером телефону для консультацій (вівторок-субота): 380995554339.

"Прошу максимальний репост, щоб всі, хто отримав травму або втрату, міг побачити це оголошення", — резюмували організатори.

