Выплаты по проекту Emergency Appeal 2025 — кто получит 10,8 тыс. грн

В Украине некоторые граждане, пострадавшие от российской агрессии, получив травмы различной тяжести, могут оформить денежную помощь по проекту "Emergency Appeal 2025". Согласно ему, предусмотрены выплаты в 10,8 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба религиозной организации "Каритас-Спес Конотоп".

Кто сможет получить средства на лечение

В рамках проекта "Emergency Appeal 2025", который реализуют в городе Конотоп Сумской области, гражданам окажут помощь на восстановление. Речь идет о тех, кто получил травмы от обстрелов, что нарушило нормальное функционирование, начиная с июля этого года.

Организаторы отмечают, что поддержат тех, кто пострадал, при таких обстоятельствах:

Граждане получили травмы от агрессии РФ; В семье есть погибшие в результате обстрелов; Временная нетрудоспособность или смерть члена семьи сказалась на доходах.

Также право на денежную помощь будут иметь граждане, которые в течение трех предыдущих месяцев не имели аналогичной помощи от других организаций.

На какие суммы могут рассчитывать пострадавшие

Согласно проекту, если человек подпадает под вышеописанные требования, то каждому члену семьи выплатят одним траншем по 10,8 тыс. грн (в расчете по 3,6 тыс. грн ежемесячно в течение трех месяцев). Однако не более, чем для четырех человек, то есть максимально 43 тыс. грн.

В частности, необходимо подготовить такой пакет документов:

паспорт гражданина или вид на жительство;

идентификационный код;

реквизиты счета (IBAN);

справка от местных властей о происшествии;

больничный лист из-за травмы;

заключение от врачей о подтверждении госпитализации/лечения;

свидетельство о смерти (в случае смерти одного из членов семьи).

Уточнить детали проекта можно по номеру телефона для консультаций (вторник-суббота): 380995554339.

"Прошу максимальный репост, чтобы все, кто получил травму или потерю, мог увидеть это объявление", — резюмировали организаторы.

