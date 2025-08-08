Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцы могут получить на лечение 10,8 тыс. грн — детали

Украинцы могут получить на лечение 10,8 тыс. грн — детали

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 08:00
Выплаты по проекту Emergency Appeal 2025 — кто получит 10,8 тыс. грн
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторые граждане, пострадавшие от российской агрессии, получив травмы различной тяжести, могут оформить денежную помощь по проекту "Emergency Appeal 2025". Согласно ему, предусмотрены выплаты в 10,8 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба религиозной организации "Каритас-Спес Конотоп".

Реклама
Читайте также:

Кто сможет получить средства на лечение

В рамках проекта "Emergency Appeal 2025", который реализуют в городе Конотоп Сумской области, гражданам окажут помощь на восстановление. Речь идет о тех, кто получил травмы от обстрелов, что нарушило нормальное функционирование, начиная с июля этого года.

Организаторы отмечают, что поддержат тех, кто пострадал, при таких обстоятельствах:

  1. Граждане получили травмы от агрессии РФ;
  2. В семье есть погибшие в результате обстрелов;
  3. Временная нетрудоспособность или смерть члена семьи сказалась на доходах.

Также право на денежную помощь будут иметь граждане, которые в течение трех предыдущих месяцев не имели аналогичной помощи от других организаций.

На какие суммы могут рассчитывать пострадавшие

Согласно проекту, если человек подпадает под вышеописанные требования, то каждому члену семьи выплатят одним траншем по 10,8 тыс. грн (в расчете по 3,6 тыс. грн ежемесячно в течение трех месяцев). Однако не более, чем для четырех человек, то есть максимально 43 тыс. грн.

В частности, необходимо подготовить такой пакет документов:

  • паспорт гражданина или вид на жительство;
  • идентификационный код;
  • реквизиты счета (IBAN);
  • справка от местных властей о происшествии;
  • больничный лист из-за травмы;
  • заключение от врачей о подтверждении госпитализации/лечения;
  • свидетельство о смерти (в случае смерти одного из членов семьи).

Уточнить детали проекта можно по номеру телефона для консультаций (вторник-суббота): 380995554339.

"Прошу максимальный репост, чтобы все, кто получил травму или потерю, мог увидеть это объявление", — резюмировали организаторы.

Ранее мы писали, что в Украине действует проект помощи, предусматривающий предоставление грантов на бизнес по следующим направлениям: пчеловодство, швейная промышленность, пекарство. Участники смогут получить до 5,6 тыс. долларов.

Также в Никополе граждане могут зарегистрироваться в программе помощи. Уязвимым категориям граждан предусмотрены выплаты до 1,2 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь материальная помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации