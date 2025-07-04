Компенсації за неякісний газ — коли й куди звертатися у 2025 році

Комунальні платіжки в руках. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Українські громадяни можуть отримати грошову компенсацію за надання неякісного природного газу у 2025 році. Відомо, куди та в яких випадках слід звертатися зі скаргами.

Про це йдеться у матеріалі профільного видання "ГазПравда".

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Що треба знати про компенсацію за неякісний газ

В Україні оператори "Газорозподільних мереж" (ГРМ) зобов'язані подавати блакитне паливо належної якості. Якщо за результатом експертизи виявиться, що газ не підпадає під відповідні вимоги, то муситимуть виплатити компенсацію та здійснити перерахунок сум у комунальних платіжках.



Окрім того, оператори ГРМ мусять надавати цілодобовий доступ до газорозподільної системи та передачі належних обсягів газу.

"Оператор ГРМ зобов'язаний перерахувати обсяги розподіленого природного газу побутовому споживачеві та заплатити йому відповідну грошову компенсацію у разі невідповідності величини тиску та/або якості природного газу параметрам, визначеним у Кодексі газорозподільних систем", — повідомляють експерти.

Ключовим показником якості природного газу є теплота згоряння (калорійність) палива. Згідно з державними стандартами, вона має дорівнювати щонайменше 7,6 тис. ккал/м3. Проте дані щодо калорійності на порталі оператора тимчасово недоступні.

Перевірка тиску та/або якісних показників газу має відбуватися на основі письмових заяв споживачів. За умови надходження відповідних звернень оператор ГРМ мусить направити своїх представників за адресою виклику не пізніше двох робочих днів у містах та не пізніше п'яти днів у селищах та селах у погоджений із споживачами час.

Що чекає у разі непідтвердження підозр щодо якості газу

Експерти наголошують, що громадянам не варто зловживати відповідним правом, оскільки, якщо після виклику фахівців оператора ГРМ підозра не підтвердиться, й показники спожитого палива будуть у межах норми, то витрати оператора на проведення фізико-хімічного аналізу ляжуть на плечі заявників.

Водночас, клієнти мають право за власні кошти ініціювати аналіз фізико-хімічних показників блакитного палива в альтернативних хімічних лабораторіях.

Іншим важливим обов'язком є перевірка лічильника газу побутових споживачів. Оператори ГРМ мають стежити за терміном повірок. Залежно від типу лічильників газу йдеться про два або вісім років. Клієнти не мають нести відповідальності за несвоєчасну перевірку таких приладів.

"Окрім того, оператор ГРМ зобов’язаний безкоштовно зробити і саму періодичну повірку, а також демонтаж, транспортування, монтаж, технічне обслуговування та пов'язаний з такою повіркою ремонт лічильника незалежно від того, хто є власником приладу обліку. Звісно, якщо під час такої повірки не буде встановлено факту стороннього втручання в роботу лічильника. А це вже зовсім інша історія", — додали експерти.

Нагадаємо, споживачі газу можуть додавати в один акаунт кілька особових рахунків для розрахунку за розподіл газу. Така функція дозволить тримати на контролі фінансові питання рідних.

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