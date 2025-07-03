Газмережі пропонує посилений контроль особових рахунків — що треба знати

Комунальна платіжка та підрахунок на калькуляторі. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Українським споживачам газу доступна важлива функція з додавання в один акаунт безлічі особових рахунків для оплати послуги за розподіл газу. Це допоможе контролювати фінансові питання інших осіб, зокрема, рідних.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру Київської міської філії "Газмережі".

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Можливість відкриття кількох особових рахунків в одному акаунті

У компанії зазначили, що відкриття особистого кабінету "Газмережі" дозволить легше оперувати та контролювати розрахунки за послугу. При цьому не тільки свої, а й інших осіб, які щоразу під час оплати потребують допомоги.

Так, завдяки мультифункціональності особистого кабінету споживачам надана мають можливість додавання кількох особових рахунків.

Для цього не треба щоразу проходити реєстрацію для створення нового акаунту, а лише потрібно додати особові рахунки до свого облікового запису.

Завдяки відповідному сервісу будуть доступні 24/7:

оплата послуг з розподілу природного газу з функціями Google Pay та Apple Pay;

передача показників газового лічильника;

завантаження та можливість роздрукування квитанцій;

перевірка розрахунків в історії;

дата планової повірки приладів обліку.

Як зареєструватися в особистому кабінеті Газмережі

Для того, щоб зареєструватися в особистому кабінеті, потрібно зробити лише кілька простих кроків:

зайти на сайт Газмережі або філії, що обслуговує

перейти в розділ "особистий кабінет";

обрати опцію "Зареєструватися";

зі списку вибрати свого Оператора ГРМ;

ввести десятизначний особовий рахунок;

надати згоду на обробку персональних даних;

ввести перші три літери прізвища власника особового рахунку для ідентифікації.

Після чого потрібно у наступному віконці вписати електрону адресу та перейти до своєї поштової скриньки для підтвердження e-mail.

Також у компанії опублікували інструкцію додавання інших особових рахунків в одному акаунті.

Інструкція. Джерело: Газмережі

Раніше ми писали про те, що Нафтогаз іноді вимагає довідку щодо відсутності заборгованості за газ. Такий документ є обов'язковим у кількох випадках.

Також повідомлялося, що громадяни мають надавати оновлені дані у разі змін своїх персональної інформації. Ця вимога важлива, адже допоможе уникнути різних проблем, зокрема, накопичення боргів.