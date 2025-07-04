Компенсации за некачественный газ — когда и куда обращаться в 2025 году

Украинцы могут получить компенсации за газ — что надо знать
Украинские граждане могут получить денежную компенсацию за предоставление некачественного природного газа в 2025 году. Известно, куда и в каких случаях следует обращаться с жалобами.
Об этом говорится в материале профильного издания "ГазПравда".
Что нужно знать о компенсации за некачественный газ
В Украине операторы "газораспределительных сетей" (ГРС) обязаны подавать голубое топливо надлежащего качества. Если по результатам экспертизы окажется, что газ не подпадает под соответствующие требования, то должны будут выплатить компенсацию и осуществить перерасчет сумм в коммунальных платежках.
Кроме того, операторы ГРС должны предоставлять круглосуточный доступ к газораспределительной системе и передаче надлежащих объемов газа.
"Оператор ГРС обязан пересчитать объемы распределенного природного газа бытовому потребителю и заплатить ему соответствующую денежную компенсацию в случае несоответствия величины давления и/или качества природного газа параметрам, определенным в Кодексе газораспределительных систем", — сообщают эксперты.
Ключевым показателем качества природного газа является теплота сгорания (калорийность) топлива. Согласно государственным стандартам, она должна быть равна не менее 7,6 тыс. ккал/м3. Однако данные по калорийности на портале оператора временно недоступны.
Проверка давления и/или качественных показателей газа должна происходить на основе письменных заявлений потребителей. При условии поступления соответствующих обращений оператор ГРС должен направить своих представителей по адресу вызова не позднее двух рабочих дней в городах и не позднее пяти дней в поселках и селах в согласованное с потребителями время.
Что ждет в случае неподтверждения подозрений относительно качества газа
Эксперты отмечают, что гражданам не стоит злоупотреблять соответствующим правом, поскольку, если после вызова специалистов оператора ГРС подозрение не подтвердится, и показатели потребленного топлива будут в пределах нормы, то расходы на проведение физико-химического анализа лягут на плечи заявителей.
В то же время, клиенты имеют право за собственные средства инициировать анализ физико-химических показателей голубого топлива в альтернативных химических лабораториях.
Другой важной обязанностью является проверка счетчика газа бытовых потребителей. Операторы ГРС должны следить за сроком поверок. В зависимости от типа счетчиков газа речь идет о двух или восьми годах. Клиенты не должны нести ответственности за несвоевременную проверку таких приборов.
"Кроме того, оператор ГРС обязан бесплатно сделать и саму периодическую поверку, а также демонтаж, транспортировку, монтаж, техническое обслуживание и связанный с такой поверкой ремонт счетчика независимо от того, кто является владельцем прибора учета. Конечно, если во время такой поверки не будет установлен факт постороннего вмешательства в работу счетчика. А это уже совсем другая история", — добавили эксперты.
Напомним, потребители газа могут добавлять в один аккаунт несколько лицевых счетов для расчета за распределение газа. Такая функция позволит держать на контроле финансовые вопросы родных.
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