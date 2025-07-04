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Украинцы могут получить компенсации за газ — что надо знать

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 08:50
Компенсации за некачественный газ — когда и куда обращаться в 2025 году
Коммунальные платежки в руках. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Украинские граждане могут получить денежную компенсацию за предоставление некачественного природного газа в 2025 году. Известно, куда и в каких случаях следует обращаться с жалобами.

Об этом говорится в материале профильного издания "ГазПравда".

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Что нужно знать о компенсации за некачественный газ

В Украине операторы "газораспределительных сетей" (ГРС) обязаны подавать голубое топливо надлежащего качества. Если по результатам экспертизы окажется, что газ не подпадает под соответствующие требования, то должны будут выплатить компенсацию и осуществить перерасчет сумм в коммунальных платежках.

Кроме того, операторы ГРС должны предоставлять круглосуточный доступ к газораспределительной системе и передаче надлежащих объемов газа.

"Оператор ГРС обязан пересчитать объемы распределенного природного газа бытовому потребителю и заплатить ему соответствующую денежную компенсацию в случае несоответствия величины давления и/или качества природного газа параметрам, определенным в Кодексе газораспределительных систем", — сообщают эксперты.

Ключевым показателем качества природного газа является теплота сгорания (калорийность) топлива. Согласно государственным стандартам, она должна быть равна не менее 7,6 тыс. ккал/м3. Однако данные по калорийности на портале оператора временно недоступны.

Проверка давления и/или качественных показателей газа должна происходить на основе письменных заявлений потребителей. При условии поступления соответствующих обращений оператор ГРС должен направить своих представителей по адресу вызова не позднее двух рабочих дней в городах и не позднее пяти дней в поселках и селах в согласованное с потребителями время.

Что ждет в случае неподтверждения подозрений относительно качества газа

Эксперты отмечают, что гражданам не стоит злоупотреблять соответствующим правом, поскольку, если после вызова специалистов оператора ГРС подозрение не подтвердится, и показатели потребленного топлива будут в пределах нормы, то расходы на проведение физико-химического анализа лягут на плечи заявителей.

В то же время, клиенты имеют право за собственные средства инициировать анализ физико-химических показателей голубого топлива в альтернативных химических лабораториях.

Другой важной обязанностью является проверка счетчика газа бытовых потребителей. Операторы ГРС должны следить за сроком поверок. В зависимости от типа счетчиков газа речь идет о двух или восьми годах. Клиенты не должны нести ответственности за несвоевременную проверку таких приборов.

"Кроме того, оператор ГРС обязан бесплатно сделать и саму периодическую поверку, а также демонтаж, транспортировку, монтаж, техническое обслуживание и связанный с такой поверкой ремонт счетчика независимо от того, кто является владельцем прибора учета. Конечно, если во время такой поверки не будет установлен факт постороннего вмешательства в работу счетчика. А это уже совсем другая история", — добавили эксперты.

Напомним, потребители газа могут добавлять в один аккаунт несколько лицевых счетов для расчета за распределение газа. Такая функция позволит держать на контроле финансовые вопросы родных.

Также мы писали о том, что в этом году некоторые категории граждан могут меньше платить за коммунальные услуги. В частности, известно, кто именно имеет право получить льготы от 25%.

коммунальные услуги Нафтогаз газоснабжение газ деньги
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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