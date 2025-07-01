Нафтогаз пояснив, коли й навіщо клієнтам потрібна довідка про борги

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Від клієнтів газопостачальної компанії "Нафтогаз України" іноді вимагають довідку про відсутність боргу з оплати за природний газ. У компанії пояснили, навіщо вона необхідна та як отримати.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу у Facebook.

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Навіщо потрібна довідка про відсутність боргів від Нафтогазу

За інформацією компанії, такий документ є підтвердженням відсутності протермінованої заборгованості споживача за наданий ресурс перед нинішнім постачальником.

Довідку можуть вимагати у таких випадках:

під час оформлення субсидій на комунальні послуги у разі зміни власника;

під час продажу чи купівлі нерухомості.

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Як самостійно отримати відповідну довідку

Громадяни можуть завантажити довідку дистанційно, що дасть змогу заощадити час та уникнути необхідності звертатися до відділень. Для того, щоб отримати інформацію про відсутність боргів, необхідно зробити кілька кроків.

"Процес отримання довідки у ГК "Нафтогаз України" максимально простий", — повідомляє газопостачальна компанія.

У пресслужбі зазначили, що, зокрема, клієнти можуть отримати довідку про відсутність боргів в особистому кабінеті ГК "Нафтогаз Україна". Для цього треба:

увійти в особистий кабінет my.gas.ua, вказати логін та пароль;

обрати пункт "Довідка про стан рахунку" в розділі "Онлайн-послуги";

натиснути пункт "Сформувати".

Після цього документ буде готовий до завантаження.

Також її можна отримати через інші канали:

у чат-ботах в Viber та Telegram;

у терміналах самообслуговування від Ощадбанку, ПриватБанку, через EasyPay, City24.

Таку довідку надають і в партнерських відділеннях чи Центрах обслуговування клієнтів ГК "Нафтогаз України". Громадяни мають надати документи:

паспорт/ID-картку;

номер ЕІС-коду/особового рахунку.

"Працюємо для вашої зручності", — додали у газопостачальній компанії.

Раніше ми писали про те, що Нафтогаз дав поради, як уникнути боргів у платіжках за спожите паливо. Там назвали основні правила оплати, що діють у 2025 році.

Також повідомляли про те, у скільки обійдеться 1 куб. м газу з вересня поточного року. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" нагадала про урядове рішення щодо тарифів.