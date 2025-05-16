Виплати від UNHCR — кому виплачують по 10,8 тис. грн травні

Українські гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У травні 2025 року деякі громадяни можуть отримати фіндопомогу в рамках програми багатоцільової допомоги від UNHCR Ukraine. Виплати доступні для жителів Харківської області.

Про це розповіли у пресслужбі представництва UNHCR в Telegram-каналі.

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За інформацією організаторів, зареєструватися на фінансову допомогу від UNHCR можуть евакуйовані жителі Харківської області.

"Багатоцільова програма допомоги від UNHCR — це одноразова грошова допомога людям, що виїхали з регіонів, постраждалих від воєнних дій", — зазначається у повідомленні.

Йдеться про громадян:

внутрішньо переміщених осіб (які перемістилися протягом останніх шести місяців в межах країни) та не отримували допомогу раніше за останні три місяці;

людей, які повернулися додому після вимушеного переміщення в межах країни або за кордон через воєнні дії, починаючи з 24 лютого 2022 року, та не отримували допомогу за останні три місяці.

Звернутися родинам за допомогою можна у випадку:

низького доходу — менш ніж 5,4 тис. грн;

наявності одного з критеріїв вразливості:

- неповна родина (є тільки батько/мати), де є неповнолітні діти чи особи похилого віку;

- сім'я, де зі старших є лише особи похилого віку, які виховують неповнолітніх дітей;

- родина з особами з тяжкими хворобами/інвалідністю.

"Увага! Особи, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість", — повідомляють організатори.

Сума допомоги та як отримати

Кошти нададуть у розмірі 10,8 тис. грн для кожного члена родини, тобто по 3,6 тис. грн за три місяці.

Детальна інформація про програму, умови подання заявки та адреси пунктів збору доступні на порталі партнера UNHCR БФ "Право на захист".



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