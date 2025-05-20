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Украинцы могут получить денежную помощь от Швейцарии

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Дата публикации 20 мая 2025 11:06
Выплаты от Швейцарии — кто и где получит до 20 тыс. долларов помощи
Американские доллары в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Международная гуманитарная организация Mercy Corpsу принимает заявки от жителей четырех областей на предоставление денежной помощи в рамках Программы поддержки экономической устойчивости Украины, которую реализовывают при финансовой поддержке Швейцарии. Максимально украинцы смогут получить 20 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба организации, работающей в Украине.

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Условия программы помощи от Mercy Corps

Программа от Mercy Corps имеет целью оказать поддержку малому и среднему бизнесу, пострадавшему от войны. Организация уже третий год подряд оказывает финансовую помощь предпринимателям в рамках программы экономической устойчивости.

"Инициатива реализуется Mercy Corps в партнерстве с общественной организацией West Ukraine Digital... при финансовой поддержке Швейцарии, предоставленной через Швейцарское агентство развития и сотрудничества (SDC)", — говорится в сообщении.

Проект воплощают в реальность в таких регионах:

  • в Киевской области;
  • в Сумской области;
  • в Харьковской области;
  • в Днепропетровской области.

Все желающие принять участие в программе должны соответствовать следующим требованиям:

  • обязаны создать или сохранить не менее трех рабочих мест;
  • софинансировать свою бизнес-идею.

Приоритет получит бизнес, требующий восстановления после полученных убытков в результате войны, а также инициативы с потенциалом к расширению.

Сумма финансовой поддержки и как получить

По данным организаторов, малому и среднему бизнесу, пострадавшему от войны, будут предоставлять разную помощь, однако не более 20 тыс. долларов. Деньги можно будет использовать на восстановление и развитие бизнес-деятельности.

Зарегистрироваться в программе можно онлайн на портале Mercy Corps.

В частности, предприниматели должны заполнить короткую анкету и предоставить свой бизнес-план во время финального этапа.

Ранее мы писали, что УВКБ ООН принимает заявки на предоставление финпомощи в Днепропетровской области. Выплаты в почти 11 тыс. грн доступны уязвимым категориям людей.

Также мы рассказывали о том, что в Украине заработала программа поддержки от Норвежского совета по делам беженцев. На этот раз бюджет ограничен, поэтому средства получат только те, кто в этом больше всего нуждается.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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