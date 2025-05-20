Выплаты от Швейцарии — кто и где получит до 20 тыс. долларов помощи

Украинцы могут получить денежную помощь от Швейцарии
Международная гуманитарная организация Mercy Corpsу принимает заявки от жителей четырех областей на предоставление денежной помощи в рамках Программы поддержки экономической устойчивости Украины, которую реализовывают при финансовой поддержке Швейцарии. Максимально украинцы смогут получить 20 тыс. долларов.
Об этом сообщает пресс-служба организации, работающей в Украине.
Условия программы помощи от Mercy Corps
Программа от Mercy Corps имеет целью оказать поддержку малому и среднему бизнесу, пострадавшему от войны. Организация уже третий год подряд оказывает финансовую помощь предпринимателям в рамках программы экономической устойчивости.
"Инициатива реализуется Mercy Corps в партнерстве с общественной организацией West Ukraine Digital... при финансовой поддержке Швейцарии, предоставленной через Швейцарское агентство развития и сотрудничества (SDC)", — говорится в сообщении.
Проект воплощают в реальность в таких регионах:
- в Киевской области;
- в Сумской области;
- в Харьковской области;
- в Днепропетровской области.
Все желающие принять участие в программе должны соответствовать следующим требованиям:
- обязаны создать или сохранить не менее трех рабочих мест;
- софинансировать свою бизнес-идею.
Приоритет получит бизнес, требующий восстановления после полученных убытков в результате войны, а также инициативы с потенциалом к расширению.
Сумма финансовой поддержки и как получить
По данным организаторов, малому и среднему бизнесу, пострадавшему от войны, будут предоставлять разную помощь, однако не более 20 тыс. долларов. Деньги можно будет использовать на восстановление и развитие бизнес-деятельности.
Зарегистрироваться в программе можно онлайн на портале Mercy Corps.
В частности, предприниматели должны заполнить короткую анкету и предоставить свой бизнес-план во время финального этапа.
Ранее мы писали, что УВКБ ООН принимает заявки на предоставление финпомощи в Днепропетровской области. Выплаты в почти 11 тыс. грн доступны уязвимым категориям людей.
Также мы рассказывали о том, что в Украине заработала программа поддержки от Норвежского совета по делам беженцев. На этот раз бюджет ограничен, поэтому средства получат только те, кто в этом больше всего нуждается.
Читайте Новини.LIVE!