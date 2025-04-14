Выплаты от Британии — где доступна регистрация на денежную помощь в 2025 году

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы могут получить денежную помощь от благотворительного фонда "Конвиктус Украина". Проект при поддержке Комитета по чрезвычайным ситуациям при стихийных бедствиях, состоящий из британских благотворительных организаций, Disasters Emergency Committee (DEC), направленный на поддержку уязвимых групп населения, пострадавших в результате войны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы БФ "Конвиктус Украина".

Реклама

Читайте также:

Условия программы денежной помощи

Как отмечается, благотворители "Конвиктус Украина" реализуют проект "Интегрированный гуманитарный ответ в условиях войны и послевоенного восстановления" для поддержки уязвимых групп населения, пострадавших в результате войны, в Киевской области. Он предусматривает предоставление:

денежной помощи для тех, кто больше всего в этом нуждается;

социального сопровождения в виде помощи со стороны социальных работников в решении неотложных вопросов;

психологической поддержки в виде консультаций психолога для преодоления стресса и кризисных состояний.

Приобщиться к проекту могут:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и те, кто вернулся из оккупации;

женщины, дети, люди с инвалидностью и пожилые люди;

граждане, которые потеряли жилье, доход или доступ к медуслугам;

лица, которые имеют ВИЧ или являются уязвимыми к инфекциям;

многодетные семьи, домохозяйства, которым нужна неотложная гуманитарная помощь.

Объявление. Источник: БФ "Конвиктус Украина"

Как зарегистрироваться на получение помощи

Граждане, которые подпадают под критерии, могут получить помощь в Безопасном пространстве Safe Space по адресу: г. Киев, пр-т Владимира Ивасюка, 20-Б. График работы в будни с 10:00-17:00.

Детали можно уточнить по следующим контактам:

+38-067-134-55-40;

Telegram: @SafeSpaceConvictus.

"Мы рядом, когда это нужно больше всего. Если вы или ваши близкие нуждаются в помощи — обращайтесь!" — говорится в сообщении организаторов.

Проект будет действовать в Киеве и Киевской области до ноября 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что граждане могут получить деньги по проекту, который реализует благотворительный фонд "Право на защиту" при поддержке УВКБ ООН. Речь идет о выплатах на аренду жилья.

Также мы сообщали о том, что в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях действует проект по предоставлению грантов на обучение и повышение квалификации. Его реализуют благотворители Caritas Czech Republic in Ukraine.