Виплати для українців — де доступна допомога від Caritas

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Карітас Чеської Республіки в Україні (Caritas Czech Republic in Ukraine) відкрив відбір на програму грантів на навчання та підвищення кваліфікації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Програма охоплює три області.

Про це інформує пресслужба благодійного фонду.

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Детальніше про грантову програму

Проєкт з надання грантів на навчання та підвищення кваліфікації Caritas Czech Republic in Ukraine реалізовує:

у Закарпатській області;

в Івано-Франківській області;

у Львівській області.

Взяти участь у програмі можуть:

внутрішні переселенці після 24 лютого 2022 року;

мешканці вищевказаних областей;

хто прагне нових знань для власного розвитку.

"Це можливість безкоштовно отримати навички для нової роботи, кар’єри або бізнесу. Чого навчатись і де — обираєте ви!" — повідомляють організатори.

Як зареєструватися у проєкті

Громадяни, які бажають взяти участь у програмі від Caritas Czech Republic in Ukraine, повинні самостійно знайти і визначити для себе напрямок курсів та заклад чи організацію для свого навчання, також необхідно обґрунтувати власний вибір в анкеті на грант.



Реєстрація у конкурсі триватиме до 1 травня 2025 року. Українці мають заповнити спеціальну онлайн-форму.

Оголошення. Джерело: Caritas

Раніше ми повідомляли, що громадянам доступна грошова допомога на лікування. Йдеться про тих, хто постраждав внаслідок російської агресії чи втратив рідних під час війни.

Також ми писали, що від Данської агенції міжнародного розвитку в одній з областей громадяни можуть отримати допомогу. Гроші передбачені на різноманітні першочергові потреби.