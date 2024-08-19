Денежная помощь на аренду жилья — кто и где может получить выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из регионов гражданам доступна денежная помощь на аренду жилья УВКБ ООН. Речь идет о предоставлении выплат жителям и переселенцам Днепра и области.

Об этом сообщает УВКБ ООН Днепропетровской области в Telegram-канале.

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Кто может получить помощь на оплату аренды

Как отмечается, подавать заявки на получение денежной помощи на аренду жилья могут граждане, проживающие в городе Днепре и области. Поддержка предусматривает возмещение стоимости аренды в течение полугода.

"Успейте подать заявку на получение денежной помощи на аренду жилья в 2024 году! Поддержка предусматривает возмещение стоимости аренды в течение шести месяцев", — говорится в сообщении.

Кто имеет право на пособие на оплату аренды:

внутренние переселенцы, проживающие в местах временного проживания, которые смогут оплачивать аренду жилья по истечении срока действия программы финпомощи на аренду жилья;

переселенцы, проживающие в местах временного проживания под угрозой выселения, особенно проживающие в школах/детских садах, в связи с возвращением этих заведений к своей деятельности;

переселенцы, уже проживающие в арендованном жилье, и им грозит выселение и нет другой альтернативы, кроме как переселиться в места временного проживания;

новоприбывшие переселенцы, (до 1-го года в момент регистрации в проекте), не желающие проживать в местах временного проживания.

Как подать заявку на помощь

Присоединиться к программе предоставления помощи на аренду жилья могут граждане, заполнив анкету по ссылке.

Организаторы отмечают, что заполнение гугл-формы является обязательным этапом подачи заявки, однако не является гарантией оказания помощи.

"Заполнение анкеты не является гарантией участия! Если вы проходите по условиям — с Вами дополнительно свяжутся!", — добавили в УВКБ ООН Днепропетровской области.

Что еще стоит знать

Напомним, в одном из регионов возобновили запись в очередь на оформление денежной помощи УВКБ ООН. Речь идет о предоставлении выплат около 4 тыс. гривен для жителей и переселенцев в Чернигове.

Также мы писали, что части граждан Украины местные власти планируют оказать существенную денежную поддержку в подготовке к новому отопительному сезону. В рамках соответствующей программы уязвимые категории населения получат помощь в виде твердого топлива или денег на его покупку.