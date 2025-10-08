Виплати до 5 тис. доларів — хто і де зможе отримати допомогу восени

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2025 року в одній з областей України громадяни можуть долучитися до програми допомоги з можливістю отримати гранти до 5 тис. доларів. Така фінансова підтримка передбачена на започаткування власної справи або відновлення постраждалого бізнесу під час війни.

Про це повідомляє пресслужба Благодійної організації "Щедрик".

Хто і де зможе отримати до 5 тис. доларів допомоги

Як зазначається, йдеться про реалізацію проєкту "Допомога прифронтовим домогосподарствам", який охопить кілька громад Миколаївської області. Його втілює БО "Щедрик" спільно зі Всесвітньою Продовольчою програмою ООН.

Передбачається надання коштів учасникам програми на такі напрямки підприємництва:

Сільське господарство: починаючи від дрібного фермерства і завершуючи переробкою продуктів харчування. Сфера послуг та торгівля. Напрямки, що сприятимуть розвитку продовольчих систем та економіці.

В рамках проєкту бізнесменам та початківцям організують:

тренінг з бізнес-планування та підтримку менторів;

захист свого бізнес-плану і отримання гранту до 5 тис. доларів.

Долучитися до ініціативи зможуть громадяни, які проживають у таких громадах:

Широківська;

Горохівська;

Снігурівська;

Березнегуватська;

Баштанська.

Що потрібно для участі у проєкті

Для того щоб взяти участь у проєкті "Допомога прифронтовим домогосподарствам" у Миколаївській області, необхідно мати зареєстровану компанію, ФОП або бути готовими відкрити.

"Важливо: пропозиція дійсна для тих осіб, хто не отримував грант для бізнесу від інших організацій протягом останніх 6 місяців", — пояснюють організатори.

Подати попередню заявку громадяни можуть, заповнивши спеціальну онлайн-форму.

Всі деталі з приводу проєкту можна уточнити, звернувшись на гарячу лінію БО "Щедрик": 0 800 337 845.

