Виплати для дітей з інвалідністю — де нададуть разову допомогу в 1,5 тис. грн

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

З нагоди відзначення Дня захисту дітей 20 листопада у деяких українських регіонах влада передбачила надання додаткової одноразової грошової допомоги для дітей, які мають інвалідність. Зокрема, такий вид виплат доступний для жителів Запорізької області.

Про таку можливість повідомили у пресслужбі Комишуваської селищної ради Запорізького району.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про допомогу для дітей з інвалідністю

Як зазначається, йдеться про щорічну додаткову підтримку найбільш вразливих дітей в регіоні в рамках Цільової програми підтримки населення Запорізької області на 2025-2029 роки, затвердженої керівником обласної держадміністрації.

Програма поширюється на осіб, зареєстрованих за місцем проживання в області, зокрема як внутрішньо переміщених осіб. Її ухвалено, оскільки Запорізька область є прифронтовим регіоном країни, що регулярно зазнає агресії РФ, багато вразливих людей потребують посиленої підтримки.

Зокрема, згідно з нею, маленьким українським громадянам, які мають інвалідність, передбачена допомога Дня захисту дітей 20 листопада. У 2025 році розмір такої виплати в регіоні становитиме 1,5 тис. грн.

Як отримати допомогу на дітей

Отримати допомогу можна буде на підставі особистої заяви одного з батьків дитини або офіційного представника. Для цього необхідно звернутися до органу соцзахисту населення за місцем проживання.

Також необхідно заздалегідь підготувати пакет документів (із наявністю оригіналів):

копію паспорта/іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини/законного представника;

копію свідоцтва про народження дитини/паспорта, що посвідчує особу дитини;

копію висновку медкомісії закладу охорони здоров'я про надання категорії "дитина з інвалідністю";

копію ідентифікаційного коду дитини/одного із батьків дитини/законного представника;

реквізити банківського рахунку (для соцвиплат);

довідку про взяття на облік переселенців (для ВПО).

Раніше ми писали, що за фінпідтримки Swiss Solidarity в одній з областей діє програма допомоги для внутрішніх переселенців. Для цього потрібно належати до однієї з категорій вразливості.

Ще ми повідомляли, як впливає продаж нерухомості або транспортних засобів на право на державні виплати для внутрішньо переміщених осіб. Право на допомогу залежить від середньомісячного доходу родини.