Виплати для дітей з інвалідністю — де нададуть разову допомогу в 1,5 тис. грн

Грошова допомога у 1,5 тис. грн — хто отримає з дітей
З нагоди відзначення Дня захисту дітей 20 листопада у деяких українських регіонах влада передбачила надання додаткової одноразової грошової допомоги для дітей, які мають інвалідність. Зокрема, такий вид виплат доступний для жителів Запорізької області.
Про таку можливість повідомили у пресслужбі Комишуваської селищної ради Запорізького району.
Що відомо про допомогу для дітей з інвалідністю
Як зазначається, йдеться про щорічну додаткову підтримку найбільш вразливих дітей в регіоні в рамках Цільової програми підтримки населення Запорізької області на 2025-2029 роки, затвердженої керівником обласної держадміністрації.
Програма поширюється на осіб, зареєстрованих за місцем проживання в області, зокрема як внутрішньо переміщених осіб. Її ухвалено, оскільки Запорізька область є прифронтовим регіоном країни, що регулярно зазнає агресії РФ, багато вразливих людей потребують посиленої підтримки.
Зокрема, згідно з нею, маленьким українським громадянам, які мають інвалідність, передбачена допомога Дня захисту дітей 20 листопада. У 2025 році розмір такої виплати в регіоні становитиме 1,5 тис. грн.
Як отримати допомогу на дітей
Отримати допомогу можна буде на підставі особистої заяви одного з батьків дитини або офіційного представника. Для цього необхідно звернутися до органу соцзахисту населення за місцем проживання.
Також необхідно заздалегідь підготувати пакет документів (із наявністю оригіналів):
- копію паспорта/іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини/законного представника;
- копію свідоцтва про народження дитини/паспорта, що посвідчує особу дитини;
- копію висновку медкомісії закладу охорони здоров'я про надання категорії "дитина з інвалідністю";
- копію ідентифікаційного коду дитини/одного із батьків дитини/законного представника;
- реквізити банківського рахунку (для соцвиплат);
- довідку про взяття на облік переселенців (для ВПО).
