Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога у 1,5 тис. грн — хто отримає з дітей

Грошова допомога у 1,5 тис. грн — хто отримає з дітей

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 13:00
Виплати для дітей з інвалідністю — де нададуть разову допомогу в 1,5 тис. грн
Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

З нагоди відзначення Дня захисту дітей 20 листопада у деяких українських регіонах влада передбачила надання додаткової одноразової грошової допомоги для дітей, які мають інвалідність. Зокрема, такий вид виплат доступний для жителів Запорізької області.

Про таку можливість повідомили у пресслужбі Комишуваської селищної ради Запорізького району.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про допомогу для дітей з інвалідністю

Як зазначається, йдеться про щорічну додаткову підтримку найбільш вразливих дітей в регіоні в рамках Цільової програми підтримки населення Запорізької області на 2025-2029 роки, затвердженої керівником обласної держадміністрації.

Програма поширюється на осіб, зареєстрованих за місцем проживання в  області, зокрема як внутрішньо переміщених осіб. Її ухвалено, оскільки Запорізька область є прифронтовим регіоном країни, що регулярно зазнає агресії РФ, багато вразливих людей потребують посиленої підтримки.

Зокрема, згідно з нею, маленьким українським громадянам, які мають інвалідність, передбачена допомога Дня захисту дітей 20 листопада. У 2025 році розмір такої виплати в регіоні становитиме 1,5 тис. грн.

Як отримати допомогу на дітей

Отримати допомогу можна буде на підставі особистої заяви одного з батьків дитини або офіційного представника. Для цього необхідно звернутися до органу соцзахисту населення за місцем проживання. 

Також необхідно заздалегідь підготувати пакет документів (із наявністю оригіналів):

  • копію паспорта/іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини/законного представника;
  • копію свідоцтва про народження дитини/паспорта, що посвідчує особу дитини;
  • копію висновку медкомісії закладу охорони здоров'я про надання категорії "дитина з інвалідністю";
  • копію ідентифікаційного коду дитини/одного із батьків дитини/законного представника;
  • реквізити банківського рахунку (для соцвиплат);
  • довідку про взяття на облік переселенців (для ВПО).

Раніше ми писали, що за фінпідтримки Swiss Solidarity в одній з областей діє програма допомоги для внутрішніх переселенців. Для цього потрібно належати до однієї з категорій вразливості. 

Ще ми повідомляли, як впливає продаж нерухомості або транспортних засобів на право на державні виплати для внутрішньо переміщених осіб. Право на допомогу залежить від середньомісячного доходу родини. 

виплати діти гроші інвалідність грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації