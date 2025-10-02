Виплати для ВПО — умови програми допомоги за фінпідтримки Швейцарії

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

В одному з регіонів України стартувала програма підтримки "Грошова допомога для захисту" за фінансування міжнародною некомерційною організацією "Швейцарська солідарність" (Swiss Solidarity). Кошти зможуть отримати громадяни, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Про це йдеться у повідомленні пресслужби громадської організації "ВІСЬ м. Вінниця".

Що відомо про програму допомоги за підтримки Швейцарії

Як зазначають організатори, попередньо зареєструватися у програмі можуть громадяни, які вимушено переїхали до Вінницької області не раніше червня цього року та мають статус внутрішнього переселенця.

"Грошова допомога для захисту" є типом фінансової допомоги, що передбачає надання коштів на покриття індивідуальних чи родинних потреб у сфері захисту, які будуть визначені на персональній основі. Виплати покликані посприяти вирішенню чи покращенню конкретної проблеми людини.

Розмір грошової допомоги визначатимуть індивідуально в кожному випадку, однак він не перевищуватиме п'яти прожиткових мінімумів.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Ті, хто підпадають під вимоги та мають бажання зареєструватися у програмі, можуть заповнити спеціальну форму. Під час реєстрації неообхідно описати проблему, на вирішення якої потрібні кошти.

У разі, якщо описану проблему команда визначить як проблему у сфері захисту, то громадянам зателефонують та запросять на спілкування.

"Ця попередня реєстрація саме для осіб зі статусом ВПО, які переїхали до Вінницької області не раніше червня 2025 року!... Форма не є вашою реєстрацією на грошову допомогу для захисту, це попередній збір даних", — пояснюють організатори.

Деталі доступні за номерами гарячої лінії (понеділок-пʼятниця з 10:00 до 17:00):

050 257 42 84;

068 797 31 61.

Проєкт "Інклюзивні мережі захисту в Україні" фінансується міжнародною некомерційною організацією "Швейцарська солідарність за співфінансування Solidar Suisse Ukraine.

