Главная Финансы Украинцы могут получить гранты до 5 тыс. долларов — подробности

Украинцы могут получить гранты до 5 тыс. долларов — подробности

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 08:00
Выплаты до 5 тыс. долларов — кто и где сможет получить помощь осенью
Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2025 года в одной из областей Украины граждане могут присоединиться к программе помощи с возможностью получить гранты до 5 тыс. долларов. Такая финансовая поддержка предусмотрена на открытие собственного дела или восстановление пострадавшего бизнеса во время войны.

Об этом сообщает пресс-служба Благотворительной организации "Щедрик".

Реклама
Читайте также:

Кто и где сможет получить до 5 тыс. долларов помощи

Как отмечается, речь идет о реализации проекта "Помощь прифронтовым домохозяйствам", который охватит несколько громад Николаевской области. Его воплощает БО "Щедрик" совместно со Всемирной Продовольственной программой ООН.

Предусматривается предоставление средств участникам программы на такие направления предпринимательства:

  1. Сельское хозяйство: начиная от мелкого фермерства и заканчивая переработкой продуктов питания.
  2. Сфера услуг и торговля.
  3. Направления, способствующие развитию продовольственных систем и экономике.

В рамках проекта бизнесменам и начинающим организуют:

  • тренинг по бизнес-планированию и поддержку менторов;
  • защиту своего бизнес-плана и получение гранта до 5 тыс. долларов.

Приобщиться к инициативе смогут граждане, проживающие в таких громадах:

  • Широковская;
  • Гороховская;
  • Снигиревская;
  • Березнеговатская;
  • Баштанская.

Что нужно для участия в проекте

Для того чтобы принять участие в проекте "Помощь прифронтовым домохозяйствам" в Николаевской области, необходимо иметь зарегистрированную компанию, ФЛП или быть готовыми открыть.

"Важно: предложение действительно для тех лиц, кто не получал грант для бизнеса от других организаций в течение последних 6 месяцев", — объясняют организаторы.

Подать предварительную заявку граждане могут, заполнив специальную онлайн-форму.

Все детали по поводу проекта можно уточнить, обратившись на горячую линию БО "Щедрик": 0 800 337 845.

Ранее мы писали, что ко Дню защиты детей в некоторых областях детям с инвалидностью выплатят разовую помощь. В частности, выплаты в 1,5 тыс. грн будут доступны в Запорожской области.

Также мы рассказывали о программе помощи при финподдержке Swiss Solidarity для переселенцев. Для этого необходимо иметь одну из категорий уязвимости.

