Выплаты до 5 тыс. долларов — кто и где сможет получить помощь осенью

В октябре 2025 года в одной из областей Украины граждане могут присоединиться к программе помощи с возможностью получить гранты до 5 тыс. долларов. Такая финансовая поддержка предусмотрена на открытие собственного дела или восстановление пострадавшего бизнеса во время войны.

Об этом сообщает пресс-служба Благотворительной организации "Щедрик".

Кто и где сможет получить до 5 тыс. долларов помощи

Как отмечается, речь идет о реализации проекта "Помощь прифронтовым домохозяйствам", который охватит несколько громад Николаевской области. Его воплощает БО "Щедрик" совместно со Всемирной Продовольственной программой ООН.

Предусматривается предоставление средств участникам программы на такие направления предпринимательства:

Сельское хозяйство: начиная от мелкого фермерства и заканчивая переработкой продуктов питания. Сфера услуг и торговля. Направления, способствующие развитию продовольственных систем и экономике.

В рамках проекта бизнесменам и начинающим организуют:

тренинг по бизнес-планированию и поддержку менторов;

защиту своего бизнес-плана и получение гранта до 5 тыс. долларов.

Приобщиться к инициативе смогут граждане, проживающие в таких громадах:

Широковская;

Гороховская;

Снигиревская;

Березнеговатская;

Баштанская.

Что нужно для участия в проекте

Для того чтобы принять участие в проекте "Помощь прифронтовым домохозяйствам" в Николаевской области, необходимо иметь зарегистрированную компанию, ФЛП или быть готовыми открыть.

"Важно: предложение действительно для тех лиц, кто не получал грант для бизнеса от других организаций в течение последних 6 месяцев", — объясняют организаторы.

Подать предварительную заявку граждане могут, заполнив специальную онлайн-форму.

Все детали по поводу проекта можно уточнить, обратившись на горячую линию БО "Щедрик": 0 800 337 845.

