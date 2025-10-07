Виплати для нових переселенців — хто зможе отримати гроші від Карітас восени

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Жителі одного з українських регіонів зможуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду "Карітас Полтава". Кошти передбачені для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на оренду житла.

Про це інформує пресслужба фонду у соцмережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про допомогу для ВПО від Карітас

Як зазначається, йдеться про реалізацію проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні" у Полтавському регіоні. В його рамках внутрішні переселенці зможуть розраховувати на фінансову допомогу на тривалу оренду житла.

Громадяни можуть долучитися до проєкту за умови, що:

Мають офіційний статус внутрішньо переміщеної особи. Термін переїзду у громаду не перевищує 30 днів. Самостійно орендують житло.

Також необхідно обов’язково мати хоча б одну з категорій вразливості:

є група інвалідності;

діагностоване важке захворювання;

самотній громадянин від 55 років;

домогосподарство складається з одного/двох літніх людей, які не мають допомоги від родичів;

самотні матері, батьки, або опікуни дітей до 18 років;

багатодітні сім'ї (де є від трьох неповнолітніх дітей);

вагітні жінки/матері з дітьми до трьох років.

Тривалість фінансової допомоги на оренду житла становитиме шість місяців.

Проте, якщо домогосподарство отримувало аналогічну грошову допомогу від інших організацій, то не зможе взяти участь у проєкті.

Також необхідно, щоб середній місячний дохід на одну особу не перевищував 6318 грн.

Що потрібно для реєстрації у програмі

Якщо громадяни підпадають під вищевказані вимоги і бажають взяти участь у проєкті "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні", то мають зібрати такий пакет документів:

паспорт громадянина (оригінал);

ідентифікаційний код;

довідка внутрішнього переселенця від 24 лютого 2022 року (менш ніж 30 днів);

банківський рахунок ІBAN;

документи, де підтверджена категорія вразливості;

довідка ОК-5/ОК-7.

Дізнатися деталі щодо реалізації проєкту можна за номером телефону: 050 346 4693.

Оголошення. Джерело: БФ Карітас Полтава

"Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу! Карітас Полтава у рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні" продовжує реєстрацію в Полтавській області на надання фінансової допомоги на оренду житла терміном на 6 місяців", — додали у фонді.

Раніше ми писали, що у жовтні жителі одного з міст у Сумській області зможуть отримати грошову допомогу УВКБ ООН. Йдеться про суму у 10,8 тис. грн.

Також розповідали, що українські громадяни зможуть отримати гранти від БО "Карітас-Спес Україна". В рамках програми мінімально нададуть від 1 тис. доларів.