Виплати для нових переселенців — хто зможе отримати гроші від Карітас восени

Фіндопомога від Карітас для ВПО — які умови та список документів
Жителі одного з українських регіонів зможуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду "Карітас Полтава". Кошти передбачені для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на оренду житла.
Про це інформує пресслужба фонду у соцмережі Facebook.
Детальніше про допомогу для ВПО від Карітас
Як зазначається, йдеться про реалізацію проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні" у Полтавському регіоні. В його рамках внутрішні переселенці зможуть розраховувати на фінансову допомогу на тривалу оренду житла.
Громадяни можуть долучитися до проєкту за умови, що:
- Мають офіційний статус внутрішньо переміщеної особи.
- Термін переїзду у громаду не перевищує 30 днів.
- Самостійно орендують житло.
Також необхідно обов’язково мати хоча б одну з категорій вразливості:
- є група інвалідності;
- діагностоване важке захворювання;
- самотній громадянин від 55 років;
- домогосподарство складається з одного/двох літніх людей, які не мають допомоги від родичів;
- самотні матері, батьки, або опікуни дітей до 18 років;
- багатодітні сім'ї (де є від трьох неповнолітніх дітей);
- вагітні жінки/матері з дітьми до трьох років.
Тривалість фінансової допомоги на оренду житла становитиме шість місяців.
Проте, якщо домогосподарство отримувало аналогічну грошову допомогу від інших організацій, то не зможе взяти участь у проєкті.
Також необхідно, щоб середній місячний дохід на одну особу не перевищував 6318 грн.
Що потрібно для реєстрації у програмі
Якщо громадяни підпадають під вищевказані вимоги і бажають взяти участь у проєкті "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні", то мають зібрати такий пакет документів:
- паспорт громадянина (оригінал);
- ідентифікаційний код;
- довідка внутрішнього переселенця від 24 лютого 2022 року (менш ніж 30 днів);
- банківський рахунок ІBAN;
- документи, де підтверджена категорія вразливості;
- довідка ОК-5/ОК-7.
Дізнатися деталі щодо реалізації проєкту можна за номером телефону: 050 346 4693.
"Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу! Карітас Полтава у рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні" продовжує реєстрацію в Полтавській області на надання фінансової допомоги на оренду житла терміном на 6 місяців", — додали у фонді.
