Выплаты до 30 тыс. долларов — кто из украинцев может принять участие в конкурсе

В Украине ветераны вместе с партнерами, которые имеют идеи по собственному делу, или уже являются владельцами бизнеса и стремятся масштабироваться, могут принять участие в программе от Universe Group и получить грантовую поддержку до 30 тыс. долларов. Регистрация продлится до 15 сентября 2025 года.

Об этом информирует пресс-служба Министерство цифровой трансформации.

Подробнее о программе по поддержке ветеранов

Как отмечают в ведомстве, государство создает все больше возможностей для развития бизнес-навыков военных после возвращения с войны. Речь идет о запуске бесплатного обучения по предпринимательству для ветеранов от Universe Group, Genesis for Ukraine и Бизнес-школы УКУ.

Программа рассчитана на ветеранов, которые уже имеют предпринимательский опыт или реализуют дело совместно с близкими или друзьями.

В рамках программы ее участники получат:

учебные модули по предпринимательству;

менторство от опытных бизнесменов;

нетворкинг/обмен опытом с другими бизнесами;

возможность получить грантовую поддержку для бизнеса.

То есть ветераны имеют возможность получить бесплатное обучение на одном из онлайн курсов и эксклюзивный доступ к учебному курсу от Бизнес-школы УКУ.

Проект позволит сочетать предпринимательское образование с возможностью работать над настоящим бизнес-проектом.

Объявление. Источник: Минцифры

Размеры грантов и как принять участие в программе

В итоге трем командам программы дадут гранты на развитие бизнеса:

30 тыс. долларов — за первое место;

10 тыс. долларов — за второе и третье места.

Потратить грантовые средства можно будет:

на услуги и товары, которые должны соответствовать бизнес-плану и быть связанными с бизнесом во время воплощения проекта участников;

закупку оборудования;

приобретение расходных материалов, стройматериалов и сырья;

программное обеспечение.

Для того чтобы подать заявку, нужно заполнить онлайн-форму.

Во время подачи заявки, будущим участникам нужно будет пройти анкетирование и интервью, а также написать мотивационное письмо.

Перед подачей ветеранам советуют убедиться, что ознакомлены с условиями участия и имеют необходимые документы — для практического офлайн-этапа и в случае победы. После этого следует ожидать приглашения на обучение.

"Поддерживаем профессиональное развитие украинских героев и героинь", — добавили в Министерстве цифровой трансформации.

