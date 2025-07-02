Виплати до 5 тис. доларів — умови програми за фінпідтримки США

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Херсонській області для підприємців стартувала програма допомоги за фінансової підтримки Сполучених Штатів. В її рамках можна отримати кошти на розвиток бізнесу до 5 тис. доларів.

Про це повідомляє пресслужба громадської організації "Місто сили" (Херсон).

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Хто зможе отримати до 5 тис. доларів допомоги

"Данська рада у справах біженців оголосила бізнес-програму для відновлення малого та середнього бізнесу. Є можливість отримати грант до 5 000 доларів США!" — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до участі у програмі запрошують малі та середні підприємства, які останнім часом не отримували допомоги за аналогічними грантовими програмами.

Серед критеріїв участі у конкурсі:

кількість працівників до 20 осіб у малих та середніх підприємствах;

наявність досвіду роботи щонайменше у два роки у певній сфері бізнесу;

немає несплати податків упродовж останніх шести місяців;

відсутність подібної допомоги за останні пів року;

немає юридичних перешкод для отримання грантів.

Умови програми. Джерело: ГО "Місто сили"

Учасники мають підготувати:

деталізований бізнес-план з описом, куди будуть використані кошти гранту;

обґрунтування ринкового попиту на продукти/послуги заявника;

маркетинговий аналіз для підтвердження доцільності використання грантових коштів;

повні та правдиві відомості у заявці.

Як зареєструватися у програмі з підтримки бізнесу

Для того, щоб подати заявку, необхідно заповнити реєстраційну форму. Для отримання повної форми заявки потрібно внести дані у перші пункти реєстрації.

"Кількість грантів обмежена. Подання заявки не гарантує автоматичного отримання гранту", — повідомляють організатори.

Кінцевий термін реєстрації у програмі — 10 липня 2025 року. На розгляд заявок відводиться до трьох місяців.

Деталі можна уточнити за контактами:

Електронна пошта: UKR-feedback@drc.ngo;

Телефон: 0 800 33 95 18 (понеділок-п'ятниця, 9:00-17:00).

Програму реалізують за підтримки американського народу, наданій через Бюро з гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Раніше ми писали, що в одному з регіонів реалізують програму з надання допомоги бізнесу за фінпідтримки уряду Данії. Згідно з нею, можна отримати до 3 тис. доларів на відкриття власної справи.

Також повідомлялося, що у двох областях для бізнесу доступна грантова програма від МОМ за фінпідтримки Німеччини. Учасники зможуть отримати до 20 тис. доларів.