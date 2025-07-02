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Головна Фінанси Гроші від Данії — як українцям отримати 3 тис. доларів

Гроші від Данії — як українцям отримати 3 тис. доларів

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 11:00
Виплати до 3 тис. доларів від Данії — які умови програми
Людина тримає доларові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Миколаєві громадяни можуть взяти участь у програмі підтримки бізнесу, в рамках якої передбачена грошова допомога на розвиток власної справи до 3 тис. доларів. Проєкт реалізовують за фінансової підтримки уряду Данії.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

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Умови програми допомоги за підтримки Данії

"Маєте бізнес-ідею, але не маєте реєстрації ФОП? Це ваш шанс!Стартувала реєстрація на участь у грантовій програмі в рамках місцевого партнерства зайнятості", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до участі у програмі "Підтримка створення робочих місць та розвитку соціального діалогу в Миколаївській та Одеській областях" допускають тільки жителів Миколаївського та Баштанського районів, які мають бажання займатися бізнесом під час війни у своїй громаді.

В рамках програми громадяни зможуть отримати гранти до 3 тис. доларів (у гривневому еквіваленті) на придбання:

  • необхідного для підприємства обладнання, інструментів, техніки (частка у 80% від загального бюджету);
  • потрібної сировини, матеріалів, на оренду, послуги (частка до 20% від суми).

Серед умов для участі у проєкті:

  • громадяни не мають ФОП на час подачі заявки (готовність відкрити після перемоги в конкурсі);
  • обов’язкове п'ятиденне безплатне навчання, написання бізнес-плану і подання пакета документів.

Пріоритет нададуть:

  • внутрішнім переселенцям, ветеранам, людям з інвалідністю та їхнім родинам;
  • самотнім батькам, багатодітним родинам;
  • родинам, де є вагітні жінки або немовлята;
  • жінкам та людям віком від 45 років.

Не допустять до участі осіб із заборгованістю, сфальсифікованими документами чи зв’язками з Росією.

Як подати заявку на участь у грантовому конкурсі

Згідно з умовами програми з підтримки бізнесу, подати заявку може лише хтось один із домогосподарства.

Для того, щоб зареєструватися, необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму. Заявки будуть приймати до 10 серпня 2025 року. 

Деталі щодо програми доступні за такими контактами:

  • Email: info@uabsc.org;
  • Телефон: +38 067 143 1990.

Нагадаємо, в Україні громадяни можуть отримати разову грошову виплату до Дня Незалежності. Здійснити реєстрацію можна дистанційно через портал е-послуг ПФУ. 

Раніше ми писали, що в Дніпрі для внутрішньо переміщених осіб надано можливість оформлення допомоги. Гроші надають на покриття витрат на оренду житла.   

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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