Виплати до 3 тис. доларів від Данії — які умови програми

Гроші від Данії — як українцям отримати 3 тис. доларів
У Миколаєві громадяни можуть взяти участь у програмі підтримки бізнесу, в рамках якої передбачена грошова допомога на розвиток власної справи до 3 тис. доларів. Проєкт реалізовують за фінансової підтримки уряду Данії.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.
Умови програми допомоги за підтримки Данії
"Маєте бізнес-ідею, але не маєте реєстрації ФОП? Це ваш шанс!Стартувала реєстрація на участь у грантовій програмі в рамках місцевого партнерства зайнятості", — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, до участі у програмі "Підтримка створення робочих місць та розвитку соціального діалогу в Миколаївській та Одеській областях" допускають тільки жителів Миколаївського та Баштанського районів, які мають бажання займатися бізнесом під час війни у своїй громаді.
В рамках програми громадяни зможуть отримати гранти до 3 тис. доларів (у гривневому еквіваленті) на придбання:
- необхідного для підприємства обладнання, інструментів, техніки (частка у 80% від загального бюджету);
- потрібної сировини, матеріалів, на оренду, послуги (частка до 20% від суми).
Серед умов для участі у проєкті:
- громадяни не мають ФОП на час подачі заявки (готовність відкрити після перемоги в конкурсі);
- обов’язкове п'ятиденне безплатне навчання, написання бізнес-плану і подання пакета документів.
Пріоритет нададуть:
- внутрішнім переселенцям, ветеранам, людям з інвалідністю та їхнім родинам;
- самотнім батькам, багатодітним родинам;
- родинам, де є вагітні жінки або немовлята;
- жінкам та людям віком від 45 років.
Не допустять до участі осіб із заборгованістю, сфальсифікованими документами чи зв’язками з Росією.
Як подати заявку на участь у грантовому конкурсі
Згідно з умовами програми з підтримки бізнесу, подати заявку може лише хтось один із домогосподарства.
Для того, щоб зареєструватися, необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму. Заявки будуть приймати до 10 серпня 2025 року.
Деталі щодо програми доступні за такими контактами:
- Email: info@uabsc.org;
- Телефон: +38 067 143 1990.
Нагадаємо, в Україні громадяни можуть отримати разову грошову виплату до Дня Незалежності. Здійснити реєстрацію можна дистанційно через портал е-послуг ПФУ.
Раніше ми писали, що в Дніпрі для внутрішньо переміщених осіб надано можливість оформлення допомоги. Гроші надають на покриття витрат на оренду житла.
Читайте Новини.LIVE!