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Главная Финансы Украинцы могут получить финпомощь от США до 5 тыс. долларов

Украинцы могут получить финпомощь от США до 5 тыс. долларов

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 13:00
Выплаты до 5 тыс. долларов — условия программы при финподдержке США
Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Херсонской области для предпринимателей стартовала программа помощи при финансовой поддержке Соединенных Штатов. В ее рамках можно получить средства на развитие бизнеса до 5 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба общественной организации "Город силы" (Херсон).

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Кто сможет получить до 5 тыс. долларов помощи

"Датский совет по делам беженцев объявил бизнес-программу для восстановления малого и среднего бизнеса. Есть возможность получить грант до 5 000 долларов США!" — говорится в сообщении.

Как отмечается, к участию в программе приглашают малые и средние предприятия, которые в последнее время не получали помощи по аналогичным грантовым программам.

Среди критериев участия в конкурсе:

  • количество работников до 20 человек в малых и средних предприятиях;
  • наличие опыта работы не менее двух лет в определенной сфере бизнеса;
  • нет неуплаты налогов в течение последних шести месяцев;
  • отсутствие подобной помощи за последние полгода;
  • нет юридических препятствий для получения грантов.
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Условия программы. Источник: ОО "Город силы"

Участники должны подготовить:

  • детализированный бизнес-план с описанием, куда будут использованы средства гранта;
  • обоснование рыночного спроса на продукты/услуги заявителя;
  • маркетинговый анализ для подтверждения целесообразности использования грантовых средств;
  • полные и правдивые сведения в заявке.

Как зарегистрироваться в программе по поддержке бизнеса

Для того, чтобы подать заявку, необходимо заполнить регистрационную форму. Для получения полной формы заявки нужно внести данные в первые пункты регистрации.

"Количество грантов ограничено. Подача заявки не гарантирует автоматического получения гранта", — сообщают организаторы.

Конечный срок регистрации в программе — 10 июля 2025 года. На рассмотрение заявок отводится до трех месяцев.

Детали можно уточнить по контактам:

  • Электронная почта: UKR-feedback@drc.ngo;
  • Телефон: 0 800 33 95 18 (понедельник-пятница, 9:00-17:00).

Программу реализуют при поддержке американского народа, предоставленной через Бюро по гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID).

Ранее мы писали, что в одном из регионов реализуют программу по оказанию помощи бизнесу при финподдержке правительства Дании. Согласно ей, можно получить до 3 тыс. долларов на открытие собственного дела.

Также сообщалось, что в двух областях для бизнеса доступна грантовая программа от МОМ при финподдержке Германии. Участники смогут получить до 20 тыс. долларов.

США выплаты финансовая помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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