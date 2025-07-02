Выплаты до 5 тыс. долларов — условия программы при финподдержке США

Украинцы могут получить финпомощь от США до 5 тыс. долларов
В Херсонской области для предпринимателей стартовала программа помощи при финансовой поддержке Соединенных Штатов. В ее рамках можно получить средства на развитие бизнеса до 5 тыс. долларов.
Об этом сообщает пресс-служба общественной организации "Город силы" (Херсон).
Кто сможет получить до 5 тыс. долларов помощи
"Датский совет по делам беженцев объявил бизнес-программу для восстановления малого и среднего бизнеса. Есть возможность получить грант до 5 000 долларов США!" — говорится в сообщении.
Как отмечается, к участию в программе приглашают малые и средние предприятия, которые в последнее время не получали помощи по аналогичным грантовым программам.
Среди критериев участия в конкурсе:
- количество работников до 20 человек в малых и средних предприятиях;
- наличие опыта работы не менее двух лет в определенной сфере бизнеса;
- нет неуплаты налогов в течение последних шести месяцев;
- отсутствие подобной помощи за последние полгода;
- нет юридических препятствий для получения грантов.
Участники должны подготовить:
- детализированный бизнес-план с описанием, куда будут использованы средства гранта;
- обоснование рыночного спроса на продукты/услуги заявителя;
- маркетинговый анализ для подтверждения целесообразности использования грантовых средств;
- полные и правдивые сведения в заявке.
Как зарегистрироваться в программе по поддержке бизнеса
Для того, чтобы подать заявку, необходимо заполнить регистрационную форму. Для получения полной формы заявки нужно внести данные в первые пункты регистрации.
"Количество грантов ограничено. Подача заявки не гарантирует автоматического получения гранта", — сообщают организаторы.
Конечный срок регистрации в программе — 10 июля 2025 года. На рассмотрение заявок отводится до трех месяцев.
Детали можно уточнить по контактам:
- Электронная почта: UKR-feedback@drc.ngo;
- Телефон: 0 800 33 95 18 (понедельник-пятница, 9:00-17:00).
Программу реализуют при поддержке американского народа, предоставленной через Бюро по гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID).
Ранее мы писали, что в одном из регионов реализуют программу по оказанию помощи бизнесу при финподдержке правительства Дании. Согласно ей, можно получить до 3 тыс. долларов на открытие собственного дела.
Также сообщалось, что в двух областях для бизнеса доступна грантовая программа от МОМ при финподдержке Германии. Участники смогут получить до 20 тыс. долларов.
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