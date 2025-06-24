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Головна Фінанси Гроші від Швеції — хто з українців отримає допомогу в червні

Гроші від Швеції — хто з українців отримає допомогу в червні

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 08:00
Виплати від Швеції для постраждалих українців — як отримати допомогу
Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Які особливості програми допомоги для постраждалих українців Як зареєструватися на грошову допомогу

Деякі українці, які потребують підтримки одразу після евакуації або обстрілів, можуть отримати багатоцільову грошову допомогу від благодійного фонду "Помагаєм". Йдеться про проєкт, який реалізовують за фінансової підтримки урядового агентства Міністерства закордонних справ Швеції.

Про це повідомляє пресслужба БФ "Помагаєм".

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Які особливості програми допомоги для постраждалих українців

Як зазначається, БФ "Помагаєм" в рамках нової гуманітарної ініціативи надає допомогу жителям Дніпропетровської області. Йдеться про мешканців: 

  • Криворізького району;
  • Синельниківського району;
  • Нікопольського району;
  • м. Дніпро.

Метою програми є надання багатоцільової грошової допомоги для швидкої, гнучкої та гідної підтримки громадян, які потребують допомоги після евакуації або обстрілів.

Благодійний фонд реагує на надзвичайні події (ракетні удари) та надає допомогу тим, хто потрапив у вразливе становище через:

  • повне або часткове руйнування житла;
  • шпиталізацію, лікування;
  • втрату члена домогосподарства;
  • зниження доходу внаслідок зазначених обставин.

Також допомогу надають домогосподарствам, які набули статусу внутрішньо переміщених осіб протягом останніх 30 днів. 

Як зареєструватися на грошову допомогу

Громадяни, які підпадають під вищеописані умови, можуть подати заявку на отримання допомоги від благодійного фонду "Помагаєм".

Для того, щоб отримати фінансову підтримку, необхідно надати документи всіх членів родини:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження;
  • номер банківського рахунку у форматі IBAN;
  • акт обстеження пошкодженого/зруйнованого житла, фотодокази;
  • медичні документи, де підтверджується лікування або шпиталізація;
  • довідка внутрішньо переміщеної особи.
допомога українцям
Ілюстрація. Джерело: БФ Помагаєм


"Любі друзі, у найближчі місяці в цьому проєкті планується передусім реагування на надзвичайні події (обстріли). Списки постраждалих формують органи місцевого самоврядування", — повідомили організатори.

Проєкт реалізується БФ "Помагаєм" у співпраці з Данською радою у справах біженців за фінансової підтримки урядового агентства Міністерства закордонних справ Швеції, що опікується розвитком співпраці у всьому світі "Sida" (Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete).

Раніше ми писали, для кого передбачена грошова допомога до Дня Незалежності. У Пенсійному фонді оприлюднили повний список тих, хто має право на виплати. 

Також повідомляли про те, що 30 червня УВКБ ООН почне приймати заявки на надання фіндопомоги у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Йдеться про суму допомоги у 10,8 тис. грн

виплати фінансова допомога гроші ВПО грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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