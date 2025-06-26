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Головна Фінанси Допомога від Німеччини — хто може отримати до 20 тис. доларів

Допомога від Німеччини — хто може отримати до 20 тис. доларів

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Дата публікації: 26 червня 2025 11:11
Виплати до 20 тис. доларів — хто з українців може отримати допомогу від Німеччини
Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Що передбачає грантова програма за підтримки Німеччини Як зареєструватися у програмі допомоги бізнесу

У Сумській та Київській області представники бізнесу можуть взяти участь у грантовій програмі від Міжнародної організації з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). В її рамках можна отримати до 20 тис. доларів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОМ у соцмережі Facebook.

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Що передбачає грантова програма за підтримки Німеччини

Проєкт під назвою "Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни" передбачає надання підтримки для мікро- та малого бізнесу.

Перевагу отримають жінки-підприємниці, переселенці, молодь та бізнес, який підтримує вразливі категорії населення, підприємства у сільській місцевості.  

Підприємства з Сумської (включно з м. Суми) та Київської областей (включно з м. Київ) можуть податися на грантову програму, що гарантує надання:

  • для мікропідприємств — до 7 тис. доларів;
  • для малих підприємств — до 20 тис. доларів.

Серед критеріїв:

  • реєстрація бізнесу не менше ніж за один рік до дати подання заявки;
  • бізнес зареєстрований в Україні та належать громадянам України.

Обов’язковою умовою є створення нових робочих місць.

Як зареєструватися у програмі допомоги бізнесу 

Всі, хто бажає взяти участь у грантовій програмі від Міжнародної організації з міграції (МОМ), можуть подати заявки, заповнивши онлайн-форму. Реєстрація триватиме до 18:00 31 липня 2025 року.

Кошти можна буде витратити на:

  • купівлю спеціалізованого обладнання, інструментів, необхідних для компанії;
  • ремонт і облаштування приміщень (купівля меблів, стелажів);
  • сировину для виробничого процесу (до половини від суми гранту).

Раніше ми писали, хто зможе отримати 48 тис. грн допомоги у 2025 році. Кошти передбачені для купівлі засобів гігієни певним категоріям громадян, зокрема й ВПО. 

Також ми писали, що благодійний фонд Caritas Poltava приймає заявки на надання фінансової допомоги на оренду житла. Виплати гарантують тривалістю у шість місяців. 

Німеччина виплати гроші бізнес грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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