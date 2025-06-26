Виплати до 20 тис. доларів — хто з українців може отримати допомогу від Німеччини

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Сумській та Київській області представники бізнесу можуть взяти участь у грантовій програмі від Міжнародної організації з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). В її рамках можна отримати до 20 тис. доларів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОМ у соцмережі Facebook.

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Що передбачає грантова програма за підтримки Німеччини

Проєкт під назвою "Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни" передбачає надання підтримки для мікро- та малого бізнесу.

Перевагу отримають жінки-підприємниці, переселенці, молодь та бізнес, який підтримує вразливі категорії населення, підприємства у сільській місцевості.

Підприємства з Сумської (включно з м. Суми) та Київської областей (включно з м. Київ) можуть податися на грантову програму, що гарантує надання:

для мікропідприємств — до 7 тис. доларів;

для малих підприємств — до 20 тис. доларів.

Серед критеріїв:

реєстрація бізнесу не менше ніж за один рік до дати подання заявки;

бізнес зареєстрований в Україні та належать громадянам України.

Обов’язковою умовою є створення нових робочих місць.

Як зареєструватися у програмі допомоги бізнесу

Всі, хто бажає взяти участь у грантовій програмі від Міжнародної організації з міграції (МОМ), можуть подати заявки, заповнивши онлайн-форму. Реєстрація триватиме до 18:00 31 липня 2025 року.

Кошти можна буде витратити на:

купівлю спеціалізованого обладнання, інструментів, необхідних для компанії;

ремонт і облаштування приміщень (купівля меблів, стелажів);

сировину для виробничого процесу (до половини від суми гранту).

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