Выплаты от World Food Programme — где можно получить 29 тыс. грн

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут получить поддержку по проекту "Помощь прифронтовым домохозяйствам". В его рамках предусмотрено предоставление выплат в 29 тыс. грн в громадах Николаевской, Херсонской области и Днепропетровской областей.

Об этом информирует общественная организация "Southern Development Strategy".

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Где реализуют проект помощи для хозяйств

Как отмечается, программа, которую реализуют в партнерстве с World Food Programme, имеет целью помочь тем, кто занимается сельским хозяйством, но из-за войны потерял возможность зарабатывать на жизнь и вести хозяйство.

Проект распространяется в Херсонской области на Великоалександровскую громаду, в Николаевской — на Первомайскую и Шевченковскую громады, в Днепропетровской — на Нивотрудовскую, Зеленодольскую, Апостоловскую, Грушевскую и Вакуловскую.

Какие виды помощи предусмотрены для аграриев

В частности, жители громад на Днепропетровщине могут получить один из двух равноценных по денежному эквиваленту вариантов помощи:

один из трех наборов — теплица, мотоблок или система капельного орошения, в зависимости от потребностей хозяйства;

денежную помощь в 29 тыс. гривен на развитие агропроизводства.

В Херсонской и Николаевской областях есть возможность получить один из трех вышеуказанных наборов или финансовую поддержку.

"Избранные домохозяйства также примут участие в специализированных тренингах по ведению хозяйства и эффективного использования ресурсов", — сообщили организаторы.

Объявление. Источник: Southern Development Strategy

Напомним, до 30 июня переселенцы в Одессе и области могут зарегистрироваться в программе от Caritas Odesa UGCC. В ее рамках можно получить средства на аренду жилья.

Также сообщалось, что организация Mercy Corps оказывает помощь для жителей некоторых тергромад Донецкой области. Размер выплат составляет почти 11 тыс. грн.