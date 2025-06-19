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Украинцы могут получить финпомощь в 29 тыс. грн — условия

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Дата публикации 19 июня 2025 08:00
Выплаты от World Food Programme — где можно получить 29 тыс. грн
Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Где реализуют проект помощи для хозяйств Какие виды помощи предусмотрены для аграриев

Украинцы могут получить поддержку по проекту "Помощь прифронтовым домохозяйствам". В его рамках предусмотрено предоставление выплат в 29 тыс. грн в громадах Николаевской, Херсонской области и Днепропетровской областей.

Об этом информирует общественная организация "Southern Development Strategy".

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Где реализуют проект помощи для хозяйств

Как отмечается, программа, которую реализуют в партнерстве с World Food Programme, имеет целью помочь тем, кто занимается сельским хозяйством, но из-за войны потерял возможность зарабатывать на жизнь и вести хозяйство.

Проект распространяется в Херсонской области на Великоалександровскую громаду, в Николаевской — на Первомайскую и Шевченковскую громады, в Днепропетровской — на Нивотрудовскую, Зеленодольскую, Апостоловскую, Грушевскую и Вакуловскую.

Какие виды помощи предусмотрены для аграриев

В частности, жители громад на Днепропетровщине могут получить один из двух равноценных по денежному эквиваленту вариантов помощи:

  • один из трех наборов — теплица, мотоблок или система капельного орошения, в зависимости от потребностей хозяйства;
  • денежную помощь в 29 тыс. гривен на развитие агропроизводства.

В Херсонской и Николаевской областях есть возможность получить один из трех вышеуказанных наборов или финансовую поддержку.

"Избранные домохозяйства также примут участие в специализированных тренингах по ведению хозяйства и эффективного использования ресурсов", — сообщили организаторы.

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Объявление. Источник: Southern Development Strategy

Напомним, до 30 июня переселенцы в Одессе и области могут зарегистрироваться в программе от Caritas Odesa UGCC. В ее рамках можно получить средства на аренду жилья.

Также сообщалось, что организация Mercy Corps оказывает помощь для жителей некоторых тергромад Донецкой области. Размер выплат составляет почти 11 тыс. грн.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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