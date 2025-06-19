Выплаты от World Food Programme — где можно получить 29 тыс. грн

Украинцы могут получить финпомощь в 29 тыс. грн — условия
Украинцы могут получить поддержку по проекту "Помощь прифронтовым домохозяйствам". В его рамках предусмотрено предоставление выплат в 29 тыс. грн в громадах Николаевской, Херсонской области и Днепропетровской областей.
Об этом информирует общественная организация "Southern Development Strategy".
Где реализуют проект помощи для хозяйств
Как отмечается, программа, которую реализуют в партнерстве с World Food Programme, имеет целью помочь тем, кто занимается сельским хозяйством, но из-за войны потерял возможность зарабатывать на жизнь и вести хозяйство.
Проект распространяется в Херсонской области на Великоалександровскую громаду, в Николаевской — на Первомайскую и Шевченковскую громады, в Днепропетровской — на Нивотрудовскую, Зеленодольскую, Апостоловскую, Грушевскую и Вакуловскую.
Какие виды помощи предусмотрены для аграриев
В частности, жители громад на Днепропетровщине могут получить один из двух равноценных по денежному эквиваленту вариантов помощи:
- один из трех наборов — теплица, мотоблок или система капельного орошения, в зависимости от потребностей хозяйства;
- денежную помощь в 29 тыс. гривен на развитие агропроизводства.
В Херсонской и Николаевской областях есть возможность получить один из трех вышеуказанных наборов или финансовую поддержку.
"Избранные домохозяйства также примут участие в специализированных тренингах по ведению хозяйства и эффективного использования ресурсов", — сообщили организаторы.
Напомним, до 30 июня переселенцы в Одессе и области могут зарегистрироваться в программе от Caritas Odesa UGCC. В ее рамках можно получить средства на аренду жилья.
Также сообщалось, что организация Mercy Corps оказывает помощь для жителей некоторых тергромад Донецкой области. Размер выплат составляет почти 11 тыс. грн.
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