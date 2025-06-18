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Фіндопомога від Caritas Ukraine — хто в списку на виплати

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 13:00
Виплати для ВПО — хто може отримати допомогу від Caritas Ukraine у червні
Людина дістає гроші із гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Хто зможе отримати допомогу від Caritas Ukraine Як зареєструватися у програмі допомоги з оплати оренди житла

До 30 червня 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Одесі та області мають можливість зареєструватися у програмі надання допомоги на оренду житла на пів року. Йдеться про проєкт, який реалізує благодійна організація Caritas Odesa UGCC у співпраці з Caritas Ukraine та UNHCR Ukraine — Aгенції ООН у справах біженців в Україні.

Про це повідомляє пресслужба БО Caritas Odesa UGCC у соцмережі Facebook.

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Як зазначають організатори, переселенці в одеському регіоні ще мають можливість отримати фінансову допомогу на покриття витрат на винайм житла.

"120 учасників проєкту вже почали свій шлях до набуття фінансової сталості з супроводом кейс-менеджерів. Реєстрація відбувається в межах проєкту "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV" та діє лише до кінця червня", — йдеться у повідомленні.

За умовами програми з допомоги переселенцям:

  • тривалість надання фінансування оренди житла та комунальних послуг становить до шести місяців;
  • внутрішні переселенці зобов'язані самостійно знайти необхідне житло;
  • упродовж усього періоду буде надана допомога кейс-менеджерів для родин з інтеграції у нові громади.

Метою проєкту є підтримка родин ВПО після вимушеного переміщення та сприяння їх інтеграції у нових містах.

Для участі в програмі заявники мають усвідомлювати необхідність переходу після завершення періоду компенсації до оплати оренди житла за власні кошти.

Як зареєструватися у програмі допомоги з оплати оренди житла

Заявки зможуть подати внутрішньо переміщені особи, які:

  • мешкають у місцях колективного проживання;
  • орендують житло, проте загрожує виселення й немає іншої альтернативи;
  • є новоприбулими ВПО, офіційно зареєстрованими в м. Одеса або Одеській області з серпня 2024 року;
  • потребують захисту через, зокрема, домашнє насильство.

Громадяни мають подати попередню заявку, заповнивши спеціальну онлайн-форму.  

"Після її заповнення, у випадку відповідності до умов проєкту, з вами зв’яжеться представник Карітас та запросить на співбесіду", — йдеться у повідомленні.

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Оголошення. Джерело: БО Caritas Odesa UGCC

Деталі доступні за номером гарячої лінії — 0 800 336 734 (пн–пт, з 09:30 до 16:00).

Раніше ми писали, що Mercy Corps приймає заявки на фіндопомогу у розмірі майже 11 тис. грн. Виплати доступні жителям деяких тергромад Донецької області.  

Також повідомлялося, що в українців є можливість зареєструватися в грантовій програмі з підтримки бізнесу. В її рамках можна отримати понад 300 тис. грн.  

Одеса виплати фінансова допомога ВПО грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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