Виплати від Caritas Czech Republic — як зареєструватися у програмі у червні

Євровалюта в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Благодійний фонд "Caritas Czech Republic" продовжив можливість отримати фінансову допомогу для внутрішніх переселенців. Виплати можуть оформити власники бізнесу та охочі розпочати власну справу.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру благодійного фонду.

Умови програми від Caritas Czech Republic

Як зазначається, заявки можуть подати всі ті, хто не встиг зареєструватися на грантову допомогу. Кошти надають на купівлю обладнання та матеріалів для власної справи.

В рамках програми громадяни можуть отримати до 5 тис. євро. Реалізація проєкту охопить три західні регіони.

"Увага! Продовжено реєстрацію на бізнесові гранти від Caritas Czech Republic та Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic для внутрішньо переміщених українців на Львівщині, Івано-Франківщині й на Закарпатті!", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, виплати передбачені на купівлю обладнання й матеріалів для такого виду бізнесу:

на виробництво товарів із деревини, глини, воску чи текстилю;

з надання сервісів прибирання, догляду за будинками, газонами, тваринами, фітнес і тренування, сфери краси, ІТ-галузі та ремонту техніки.

Як зареєструватися на грошову допомогу

Українці, які підпадають під умови проєкту та бажають взяти у ньому участь, мають заповнити онлайн-анкету.

Реєстрація в конкурсі буде доступною до 9 червня 2025 року.

Оголошення. Джерело: Caritas Czech Republic

"Якщо маєте бізнесову ідею або діючий мікробізнес, і шукаєте підтримку для старту, відновлення або розвитку, не втрачайте шансу отримати фінансування!", — наголосили у фонді.

