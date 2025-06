Выплаты от Caritas Czech Republic — как зарегистрироваться в программе в июне

Евровалюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Благотворительный фонд "Caritas Czech Republic" продолжил возможность получить финансовую помощь для внутренних переселенцев. Выплаты могут оформить владельцы бизнеса и желающие начать собственное дело.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра благотворительного фонда.

Условия программы от Caritas Czech Republic

Как отмечается, заявки могут подать все те, кто не успел зарегистрироваться на грантовую помощь. Средства предоставляют на покупку оборудования и материалов для собственного дела.

В рамках программы граждане могут получить до 5 тыс. евро. Реализация проекта охватит три западных региона.

"Внимание! Продлена регистрация на бизнес-гранты от Caritas Czech Republic и Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic для внутренне перемещенных украинцев на Львовщине, Ивано-Франковщине и на Закарпатье!", — говорится в сообщении.

В частности, выплаты предусмотрены на покупку оборудования и материалов для такого вида бизнеса:

на производство товаров из древесины, глины, воска или текстиля;

по предоставлению сервисов уборки, ухода за домами, газонами, животными, фитнес и тренировки, сферы красоты, IТ-отрасли и ремонта техники.

Как зарегистрироваться на денежную помощь

Украинцы, которые подпадают под условия проекта и желают принять в нем участие, должны заполнить онлайн-анкету.

Регистрация в конкурсе будет доступна до 9 июня 2025 года.

Объявление. Источник: Caritas Czech Republic

"Если есть бизнес-идея или действующий микробизнес, и ищете поддержку для старта, восстановления или развития, не теряйте шанса получить финансирование!", — отметили в фонде.

