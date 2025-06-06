Виплати від ООН — хто і як може подати заявки на 11 тис. грн у червні

Українські гривні у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надає грошову допомогу у Дніпропетровській області у червні 2025 року. Відомо, хто саме має право на виплати та які необхідні документи.

Про це повідомляють у Telegram-каналі представники УВКБ ООН.

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В Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців наголошують, що у 2025 році мають змогу надавати фінансову підтримку тільки вразливим категорія громадян, які були змушені залишати свої оселі через війну. Допомога передбачена:

переселенцям, які перемістилися протягом шести місяців, і не отримували фіндопомогу від інших організацій за останні три місяці;

ВПО, які повернулися на колишню адресу після вимушеного переміщення протягом шести місяців, не мали фіндопомоги упродовж останніх трьох місяців;

громадянам, які повернулися додому після виїзду, не отримували подібну підтримку за останній квартал.

Однією з головних вимог є скрутне фінансове становище, коли дохід на одного члена в домогосподарстві не досягає суми у 5,4 тис. грн за місяць.

Також у пріоритеті люди, які потрапили в такі життєві ситуації:

неповна сім'я з малолітніми дітьми, людьми похилого віку;

у родині зі старших є тільки громадяни від 55 років, які виховують дітей до 18 років;

родина має осіб з важкими хворобами чи інвалідністю.

Сума фіндопомоги та як зареєструватися

Розмір фіндопомоги становить 3,6 тис. грн за один місяць. Фінансування охоплює три місяці, тому кожен в родині отримає по майже 11 тис. грн.

Реєстрація для запису в чергу для прийому відбувається за адресою: м. Дніпро, вул. Половицька, 9 (навпроти Театру опери і балету). Графік роботи консультацій у будні: з 10:00 до 16:00.

Проте пункт збору даних на грошову допомогу буде зачинений в такі дати:

6 червня з 12:00 до кінця дня;

9 червня;

10 червня.

"Консультація та запис на реєстрацію відбувається в порядку живої черги (запису по телефону немає!). Як буде набрано кількість людей, яку ми можемо опрацювати — черга буде закрита", — йдеться у повідомленні.

Громадяни повинні з собою мати оригінали документів для кожного члена сім'ї:

податковий номер (за наявності);

паспорт/інші документи, що посвідчують особу;

довідку внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

номер банківської картки головного заявника;

свідоцтва про народження дітей (за наявності);

документ, де посвідчується законна опіка над дитиною (за наявності);

посвідчення чи медичні висновки в разі наявності інвалідності або хронічного захворювання.

Раніше ми розповідали, що деякі українці, які постраждали через обстріли, можуть отримати виплати на лікування. Таку допомогу надають жителям Херсона.

Також повідомляли, що український Червоний Хрест до 26 червня реєструє представників українського бізнесу у програмі з надання допомоги. В рамках проєкту виплатять до 7 тис. євро.