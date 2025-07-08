Виплати у 10,8 тис. грн — хто з громадян може отримати у липні

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

БФ "Право на захист", що є офіційним партнером зі збору даних на виплати від УВКБ ООН, почав знову приймати заявки на фінансову допомогу. У липні 2025 року кошти доступні жителям Миколаєва.

Про це повідомляє пресслужба УВКБ ООН.

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Хто з українців може отримати фінансову допомогу

УВКБ ООН, що є глобальною міжурядовою організацією, яка присвячує свою діяльність порятунку життів, захисту прав і створенню кращого майбутнього для біженців, внутрішньо переміщених осіб та осіб без громадянства, реалізовує програму допомоги у Миколаєві.

В рамках програми допомоги громадяни зможуть отримати виплату у розмірі 10,8 тис. грн на кожного члена родини (із розрахунку 3,6 тис. грн на одну особу в місяць упродовж трьох місяців).

Право на грошову допомогу отримають тільки дві категорії громадян. А саме:

внутрішні переселенці, які переїхали упродовж пів року;

біженці, які прибули з-за кордону після виїзду на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Окрім того, треба відповідати таким критеріям вразливості:

у середньому дохід домогосподарства не повинен перевищувати 5,4 тис. грн на одну особу";

родина не отримує підтримку від інших подібних організацій;

у родині є лише один з батьків (батько чи мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років/особами похилого віку (55 років і більше);

родину очолює одна самотня/кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з дітьми віком до 18 років;

родина має осіб з особливими потребами.

Як отримати грошову допомогу

Ті, хто підпадає під критерії, мають заповнити та надіслати спеціальну форму реєстрації.

У заявці організатори просять вказати всі необхідні персональні дані.

Після заповнення форми у разі відповідності фахівець організації вийде на зв'язок із заявником.

Раніше ми писали, що українці можуть подати заявку на участь у програмі від швейцарської організації Helvetas Swiss. Кожен переможець зможе отримати грант до 132,5 тис. грн.

Також повідомляли, що UNHCR Ukraine надає підтримку внутрішньо переміщеним особам в одному з регіонів. Кожному члену родини виплачують 3,6 тис. грн протягом трьох місяців.