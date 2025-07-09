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Головна Фінанси Допомога від NRC — для кого і де доступна фінансова підтримка

Допомога від NRC — для кого і де доступна фінансова підтримка

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 08:00
Виплати від благодійників — у двох регіонах доступна нова програма допомоги від NRC
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Чернігівської та Сумської областей можуть отримати допомогу від благодійного фонду "Рокада" за фінансової підтримки Норвезької ради у справах біженців в Україні (NRC). Зокрема, в рамках програми передбачене надання деяким громадянам грошової допомоги на ремонт домівок.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Рокада".

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Як зазначається, програма покликана підтримати постраждале населення у Чернігівській області та в прифронтових й деокупованих районах Сумської області.

Зокрема, один з напрямів роботи передбачає надання коштів на здійснення ремонту домівок жителям Сумщини. Фахівці фонду відбирають учасників, перевіряють дані, готують документи, а виплати здійснює безпосередньо Норвезька рада у справах біженців в Україні. За надану грошову допомогу можна буде зробити герметизацію, замінити скло та вікна, здійснити косметичні роботи, частково поремонтувати дах та санвузли.

Другим напрямком діяльності є надання евакуаційної та психосоціальної підтримки в цих двох регіонах. У його рамках:

  • організовують соціальний транспорт у Сумській області;
  • надають індивідуальну та групову психологічну підтримку;
  • здійснюють інформаційну кампанію з приводу евакуації;
  • проводять інформаційні кампанії щодо запобігання гендерно зумовленому насильству у Чернігівській області.
допомога українцям
Оголошення. Джерело: БФ Рокада

За словами керівниці проєкту Ольги Юрченко, відповідний проєкт є надзвичайно важливим через поєднання невідкладної допомоги постраждалим завдяки грошовій підтримці для ремонту житла та системної роботи з громадами щодо евакуації, психологічної допомоги та посилення рівня безпеки.

"Він спрямований на відновлення людської гідності та зміцнення спільнот у прифронтових і звільнених районах, де потреби залишаються надзвичайно високими", — пояснила вона.

Очікується, що восени 40 родини отримають покращені житлові умови, а 40 тис. місцевих мешканців дізнаються про можливість евакуації.

Раніше ми писали про те, що українці можуть отримати до 132,5 тис. грн. Йдеться про реалізацію програми, яку фінансує швейцарська організація Helvetas Swiss Intercooperation. 

Також ми повідомляли, що в Дніпрі вразливим категоріям людей нададуть одноразову екстрену фіндопомогу. Кількість місць дуже обмежена. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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