Виплати від швейцарської організації — хто може отримати 132 тис. грн допомоги

Грошові купюри в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До 19 липня 2025 року українські громадяни можуть взяти участь у грантовому конкурсі до 132,5 тис. грн (3,15 тис. доларів). Програма за фінансової підтримки швейцарської організації Helvetas Swiss Intercooperation доступна для жителів Харківської та Дніпропетровської областей.

Про це йдеться на порталі Prostir.ua.

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Як зазначається, конкурс мікрогрантів спрямований для започаткування, відновлення чи розширення бізнесу.

"У межах Програми економічної стійкості (ERP) український підрозділ Helvetas Ukraine швейцарської організації Helvetas Swiss Intercooperation оголошує конкурс на отримання мікрогрантів у Харківській та Дніпропетровській областях", — йдеться у повідомленні.

Взяти участь у програмі зможуть такі категорії громадян з вищевказаних регіонів:

фізичні особи-підприємці;

особи, які ведуть комерційну діяльність без реєстрації як ФОП.

При цьому організатори особливу увагу нададуть таким пріоритетним групам громадян:

внутрішньо переміщеним особам;

ветеранам;

людям з інвалідністю,

членам родин загиблих військових;

самотнім батькам;

багатодітним родинам.

Перевагу нададуть заявникам у таких сферах:

мале фермерство;

будівництво;

ремонт;

автосервіс;

HoReCa;

швейна справа;

роздрібна торгівля;

послуги краси;

виготовлення виробів ручної роботи.

Розміри грантів та як зареєструватися у програмі

Максимальна сума гранту конкурсу з підтримки бізнесу становить 132,5 тис. грн.

Кошти дозволено використати на:

придбання обладнання;

купівлю витратних матеріалів (до 20% бюджету);

послуги з налаштування/запуску бізнесу.

Громадяни, які бажають взяти участь у програмі з підтримки бізнесу, мають подати заявки до 19 липня 2025 року (включно).

Для цього необхідно заповнити спеціальну форму.

"Будь ласка, не відкладайте подачу заявки на останній день, оскільки через значне технічне навантаження аплікаційна форма може некоректно зберегти вашу заявку. Звертаємо вашу увагу, що розгляд та оцінка заявок можливі за наявності повного пакета документів", — додали організатори.

Раніше ми писали, що в одній з областей діє програма фіндопомоги від UNHCR Ukraine. Право на виплату у 10,8 тис. грн отримають лише ті, хто підпадатиме під визначені умови.

Також повідомляли, що в українських громадян є шанс отримати грошову допомогу до 12 тис. доларів. Йдеться про дію програми "Роби своє з Horeca Masters".