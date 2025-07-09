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Украинцы могут получить помощь от Агентства ООН — детали

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 11:00
Выплаты от Агентства ООН — где открыли регистрацию на помощь в июле
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле 2025 года некоторые граждане могут получить денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев в Украине. Заявки на выплаты могут подавать уязвимые категории граждан в одной из громад Сумской области, которая регулярно страдает от обстрелов РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации в Telegram.

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Что нужно знать о программе помощи от Агентства ООН

Участниками программы от Агентства ООН по делам беженцев по предоставлению средств могут стать жители г. Кролевец. Помощь предусмотрена для таких категорий людей:

  • вынужденные переселенцы, которые оставили свои дома из-за опасности или вернулись домой после выезда не более, чем шесть месяцев назад;
  • граждане, которые вернулись из-за границы в свои дома после выезда в начале полномасштабной войны.

Важным требованием является отсутствие аналогичной помощи за последние три месяца. Однако это требование не касается:

  • неполных семей, где отец или мать занимаются воспитанием детей до 18 лет или заботятся о пожилых людях от 55 лет;
  • домохозяйств, которые возглавляют пенсионеры, или воспитывают несовершеннолетних детей;
  • семей, где есть лица с инвалидностью или имеют диагностированные тяжелые болезни.

Также у граждан должно быть трудное финансовое положение (доход на одного человека не превышает 5,4 тыс. грн).

Размер помощи и как зарегистрироваться в программе

Размер помощи остается неизменным последние годы и составляет 10,8 тыс. грн (выплата охватывает трехмесячный период, где каждому лицу в домохозяйстве предусмотрено по 3,6 тыс. грн ежемесячно).

Записаться в очередь для приема в г. Кролевец на 10 июля 2025 можно по телефону: 063 182 68 38. По этому же номеру можно будет потом уточнить свой номер в очереди.

Ранее мы рассказывали о том, что в двух областях граждане могут получить помощь от Норвежского совета по делам беженцев в Украине. В частности, средства предоставят на ремонт домов.

Также мы сообщали, что финансовая помощь снова доступна жителям Николаева. Заявки на выплаты в 10,8 тыс. грн принимает БФ "Право на защиту".

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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