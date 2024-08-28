Денежная помощь — где принимают заявки на выплаты в 10,8 тыс. грн в августе

Деньги в руках. Фото: Depositphotos

Граждане, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, могут получить денежную помощь от УВКБ ООН. Выплаты доступны жителям и переселенцам в Хмельницкой области.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram-канале.

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Условия предоставления выплат в Хмельницкой области

Как отмечают организаторы, заявки на выплаты по программе многоцелевой денежной помощи от ООН в Хмельницкой области могут подавать только две категории граждан. Речь идет о:

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), переместившихся за последние шесть месяцев внутри страны;

граждан, вернувшихся на места своего постоянного проживания после вынужденного переезда в другую область/страну из-за военных действий от 24 февраля 2022 года.

Кроме того, необходимо иметь хотя бы один из критериев уязвимости:

в домохозяйстве есть только один из родителей (отец или мать), один или несколько несовершеннолетних детей или пожилых людей (более 55 лет);

семью возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (старше 55 лет) или пожилое лицо с одним ребенком или несовершеннолетними детьми;

в семье есть один/несколько человек с особыми потребностями (есть инвалидность или другие хронические заболевания).

Регистрация доступна при особых условиях:

если семья еще не получала пособия от международных организаций;

размер дохода не превышает 5,4 тыс. грн. на одного члена в семье.

Сколько денег можно получить от ООН

По программе ООН размер помощи составляет 3,6 тыс. гривен на одного человека. Выплаты будут производиться в течение трех месяцев.

То есть, общий размер помощи, который получит каждый член семьи, будет составлять 10,8 тыс. гривен.

Расписание мобильных групп по области можно отслеживать в телеграмм-канале по ссылке.

Для граждан доступна информационная поддержка:

Горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00);

Электронная почта: unhcrukraine@donbassos.org;

Также есть чат в Telegram.

Подробности об условиях и критериях программы можно узнать по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в одном из регионов гражданам доступна денежная помощь на аренду жилья. Речь идет о предоставлении выплат жителям и переселенцам Днепра и области.

Также мы писали, что возобновили запись в очередь на оформление денежной помощи УВКБ ООН. Речь идет о предоставлении выплат около 4 тыс. гривен для жителей и переселенцев в Чернигове.