Допомога від держави у 8 тис. гривень — за що можна отримати компенсації

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці отримали за програмою "Робота без бар’єрів" від держави вже 174 млн гривень з початку 2024 року. Щомісячна компенсація становить 8 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Умови програми "Робота без бар’єрів"

У відомстві зазначають, що йдеться про урядову програму, в рамках якої українські підприємці надають роботу внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Вищевказану суму виплатили за працевлаштування 9,3 тисячі ВПО.

Загалом гроші від держави отримали сім тисяч роботодавців.

Відповідна програма надання грошової компенсації роботодавцям за працевлаштування переселенців є складовою флагманського проєкту Мінекономіки "Робота без бар’єрів".

"Уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців у квітні 2022 року. Мета програми — пришвидшити адаптацію людей, що змушені були переїхати в більш безпечні регіони, та підвищити рівень зайнятості серед населення", — йдеться у повідомленні.

Як роботодавцям отримати кошти

Розмір компенсації, яку виплачують роботодавцю за працевлаштування людини, що отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, становить 8 тис. гривень.

Кошти виплачують:

протягом трьох місяців — за працевлаштування ВПО;

упродовж шести місяців — з надання роботи людям з інвалідністю з числа переселенців.

Для того, щоб долучитися до програми та отримати кошти, роботодавці мають укласти трудові договори (зокрема, за сумісництвом), гіг-контракти з внутрішньо переміщеними особами.

Після чого треба подати заяву на отримання компенсації через портал держпослуг "Дія" або в паперовій формі у будь-якому Центрі зайнятості, надавши необхідний пакет документів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні 2024 року буде доступна фінансова допомога від ініціатива ЄС, яка допомагає підприємцям у п'яти країнах Східного партнерства EU4Business. В рамках програми підтримки можна отримати грант до 5 тис. євро.

Також ми писали, що є можливість деяким українцям отримати безповоротну матеріальну допомогу у 114 тисяч гривень. Кошти нададуть в рамках грантового конкурсу.